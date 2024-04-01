https://ria.ru/20240401/zakonotvorchestvo-1937170868.html

Госдума рассмотрит проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Госдума рассмотрит проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов - РИА Новости, 01.04.2024

Госдума рассмотрит проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Госдума рассмотрит 2 апреля в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, сообщил источник в ГД. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:42

2024-04-01T17:42

2024-04-01T17:54

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госдума рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит 2 апреля в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, сообщил источник в ГД."Коротко об итогах Совета Думы 1 апреля… Пленарное заседание 2 апреля… О борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России", - рассказал источник журналистам.Ранее комитет ГД по делам СНГ рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, устанавливающий срок нахождения в браке в два года для получения вида на жительства и направленный на предотвращение фиктивных браков.Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий."Законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Законопроектом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, также отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240119/migranty-1922408333.html

https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф