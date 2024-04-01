Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 01.04.2024 (обновлено: 17:54 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/zakonotvorchestvo-1937170868.html
Госдума рассмотрит проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Госдума рассмотрит проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов - РИА Новости, 01.04.2024
Госдума рассмотрит проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Госдума рассмотрит 2 апреля в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, сообщил источник в ГД. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:42
2024-04-01T17:54
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_92959843c06596738071e5d7459c1134.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит 2 апреля в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, сообщил источник в ГД."Коротко об итогах Совета Думы 1 апреля… Пленарное заседание 2 апреля… О борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России", - рассказал источник журналистам.Ранее комитет ГД по делам СНГ рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, устанавливающий срок нахождения в браке в два года для получения вида на жительства и направленный на предотвращение фиктивных браков.Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий."Законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Законопроектом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, также отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240119/migranty-1922408333.html
https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f24d143bceec212d9c6a65d2af0b11f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Госдума 2 апреля рассмотрит проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит 2 апреля в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, сообщил источник в ГД.
"Коротко об итогах Совета Думы 1 апреля… Пленарное заседание 2 апреля… О борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России", - рассказал источник журналистам.
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Мигрантам создадут цифровые профили
19 января, 18:08
Ранее комитет ГД по делам СНГ рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, устанавливающий срок нахождения в браке в два года для получения вида на жительства и направленный на предотвращение фиктивных браков.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«
"Законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, также отмечается в пояснительной записке.
Стенд с информацией на получение гражданства РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Состоящим в браке с россиянами иностранцам хотят давать РВП через два года
30 октября 2023, 11:52
 
РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала