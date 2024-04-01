Рейтинг@Mail.ru
Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 01.04.2024 (обновлено: 19:05 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/vzyatki-1937186647.html
Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках
Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках - РИА Новости, 01.04.2024
Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках
Замглавы столичного главка МЧС Сергей Зотов получил более двух лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей по делу о взятках, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:50
2024-04-01T19:05
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замглавы столичного главка МЧС Сергей Зотов получил более двух лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей по делу о взятках, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Москве."Собранные следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Сергея Зотова. Он признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки), и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.Как указано, суд приговорил Зотова "к 2,6 годам лишения свободы", наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отмечается, что ранее в отношении второго фигуранта уголовного дела судом также был вынесен обвинительный приговор.О задержании Зотова стало известно в конце 2022 года, тогда же - в декабре - Пресненский суд Москвы отравил Зотова в СИЗО, вменяли ему взяточничество.
https://ria.ru/20231219/arest-1916816931.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках

Замглавы ГУМЧС по Москве получил 2,6 года колонии и штраф по делу о взятках

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замглавы столичного главка МЧС Сергей Зотов получил более двух лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей по делу о взятках, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Москве.
"Собранные следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Сергея Зотова. Он признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки), и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.
Как указано, суд приговорил Зотова "к 2,6 годам лишения свободы", наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отмечается, что ранее в отношении второго фигуранта уголовного дела судом также был вынесен обвинительный приговор.
О задержании Зотова стало известно в конце 2022 года, тогда же - в декабре - Пресненский суд Москвы отравил Зотова в СИЗО, вменяли ему взяточничество.
Олег Бойко - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Суд арестовал начальника самарского главка МЧС
19 декабря 2023, 20:49
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала