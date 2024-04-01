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Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках
Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках - РИА Новости, 01.04.2024
Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках
Замглавы столичного главка МЧС Сергей Зотов получил более двух лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей по делу о взятках, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:50
2024-04-01T18:50
2024-04-01T19:05
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замглавы столичного главка МЧС Сергей Зотов получил более двух лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей по делу о взятках, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Москве."Собранные следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Сергея Зотова. Он признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки), и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.Как указано, суд приговорил Зотова "к 2,6 годам лишения свободы", наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отмечается, что ранее в отношении второго фигуранта уголовного дела судом также был вынесен обвинительный приговор.О задержании Зотова стало известно в конце 2022 года, тогда же - в декабре - Пресненский суд Москвы отравил Зотова в СИЗО, вменяли ему взяточничество.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках
Замглавы ГУМЧС по Москве получил 2,6 года колонии и штраф по делу о взятках