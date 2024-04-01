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Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках

Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках - РИА Новости, 01.04.2024

Замглавы ГУМЧС по Москве вынесли приговор по делу о взятках

Замглавы столичного главка МЧС Сергей Зотов получил более двух лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей по делу о взятках, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:50

2024-04-01T18:50

2024-04-01T19:05

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замглавы столичного главка МЧС Сергей Зотов получил более двух лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей по делу о взятках, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Москве."Собранные следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Сергея Зотова. Он признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки), и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.Как указано, суд приговорил Зотова "к 2,6 годам лишения свободы", наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отмечается, что ранее в отношении второго фигуранта уголовного дела судом также был вынесен обвинительный приговор.О задержании Зотова стало известно в конце 2022 года, тогда же - в декабре - Пресненский суд Москвы отравил Зотова в СИЗО, вменяли ему взяточничество.

https://ria.ru/20231219/arest-1916816931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)