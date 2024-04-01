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Путин поручил запустить в вузах проект по повышению зарплат преподавателям - РИА Новости, 01.04.2024
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13:17 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/vuzy-1937087355.html
Путин поручил запустить в вузах проект по повышению зарплат преподавателям
Путин поручил запустить в вузах проект по повышению зарплат преподавателям - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил запустить в вузах проект по повышению зарплат преподавателям
Президент России Владимир Путин поручил запустить в вузах с 1 сентября проект по повышению зарплат преподавателям, выделить на это 1,5 миллиарда рублей, с 2025... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:17
2024-04-01T13:17
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил запустить в вузах с 1 сентября проект по повышению зарплат преподавателям, выделить на это 1,5 миллиарда рублей, с 2025 года - не менее 4,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ... обеспечить реализацию начиная с 1 сентября 2024 года в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования пилотного проекта, направленного на повышение уровня оплаты труда научно-педагогических работников, которые преподают предметы, дисциплины (модули) фундаментального характера, на формирование общепрофессиональных и общекультурных компетенций, определив его основные параметры и предусмотрев выделение в 2024 году на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1,5 миллиарда рублей, а начиная с 2025 года – в размере не менее 4,5 миллиарда рублей", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год; ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Путин поручил запустить в вузах проект по повышению зарплат преподавателям

В вузах с 1 сентября запустят проект по повышению зарплат преподавателям

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил запустить в вузах с 1 сентября проект по повышению зарплат преподавателям, выделить на это 1,5 миллиарда рублей, с 2025 года - не менее 4,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить реализацию начиная с 1 сентября 2024 года в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования пилотного проекта, направленного на повышение уровня оплаты труда научно-педагогических работников, которые преподают предметы, дисциплины (модули) фундаментального характера, на формирование общепрофессиональных и общекультурных компетенций, определив его основные параметры и предусмотрев выделение в 2024 году на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1,5 миллиарда рублей, а начиная с 2025 года – в размере не менее 4,5 миллиарда рублей", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год; ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭкономика
 
 
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