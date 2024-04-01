https://ria.ru/20240401/vuzy-1937087355.html

Путин поручил запустить в вузах проект по повышению зарплат преподавателям

Путин поручил запустить в вузах проект по повышению зарплат преподавателям - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил запустить в вузах проект по повышению зарплат преподавателям

Президент России Владимир Путин поручил запустить в вузах с 1 сентября проект по повышению зарплат преподавателям, выделить на это 1,5 миллиарда рублей, с 2025... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:17

2024-04-01T13:17

2024-04-01T13:17

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил запустить в вузах с 1 сентября проект по повышению зарплат преподавателям, выделить на это 1,5 миллиарда рублей, с 2025 года - не менее 4,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ... обеспечить реализацию начиная с 1 сентября 2024 года в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования пилотного проекта, направленного на повышение уровня оплаты труда научно-педагогических работников, которые преподают предметы, дисциплины (модули) фундаментального характера, на формирование общепрофессиональных и общекультурных компетенций, определив его основные параметры и предусмотрев выделение в 2024 году на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1,5 миллиарда рублей, а начиная с 2025 года – в размере не менее 4,5 миллиарда рублей", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год; ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240331/zarplaty-1936893849.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика