ВСУ теряют позиции без помощи США, заявил Белый дом
Белый дом: ВСУ последние недели теряют позиции на поле боя без помощи США
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. ВСУ последние недели теряет позиции из-за отсутствия помощи США, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"Украина не может позволить себе никаких задержек. Мы видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине, они теряют позиции на поле боя", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Как сообщалось, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации о 60 млрд долларов для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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