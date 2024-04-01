https://ria.ru/20240401/vsu-1937201091.html

ВСУ теряют позиции без помощи США, заявил Белый дом

ВСУ теряют позиции без помощи США, заявил Белый дом - РИА Новости, 01.04.2024

ВСУ теряют позиции без помощи США, заявил Белый дом

ВСУ последние недели теряет позиции из-за отсутствия помощи США, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T20:16

2024-04-01T20:16

2024-04-01T20:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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карин жан-пьер

сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. ВСУ последние недели теряет позиции из-за отсутствия помощи США, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Украина не может позволить себе никаких задержек. Мы видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине, они теряют позиции на поле боя", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Как сообщалось, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации о 60 млрд долларов для Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231009/svo-1900931763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, карин жан-пьер, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины