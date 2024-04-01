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ВСУ теряют позиции без помощи США, заявил Белый дом - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:16 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/vsu-1937201091.html
ВСУ теряют позиции без помощи США, заявил Белый дом
ВСУ теряют позиции без помощи США, заявил Белый дом - РИА Новости, 01.04.2024
ВСУ теряют позиции без помощи США, заявил Белый дом
ВСУ последние недели теряет позиции из-за отсутствия помощи США, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T20:16
2024-04-01T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
карин жан-пьер
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. ВСУ последние недели теряет позиции из-за отсутствия помощи США, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Украина не может позволить себе никаких задержек. Мы видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине, они теряют позиции на поле боя", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Как сообщалось, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации о 60 млрд долларов для Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, карин жан-пьер, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Карин Жан-Пьер, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ теряют позиции без помощи США, заявил Белый дом

Белый дом: ВСУ последние недели теряют позиции на поле боя без помощи США

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. ВСУ последние недели теряет позиции из-за отсутствия помощи США, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Украина не может позволить себе никаких задержек. Мы видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине, они теряют позиции на поле боя", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Как сообщалось, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации о 60 млрд долларов для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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