https://ria.ru/20240401/voyska-1937017205.html

Шойгу поздравил бригаду РХБЗ с присвоением наименования "гвардейская"

Шойгу поздравил бригаду РХБЗ с присвоением наименования "гвардейская" - РИА Новости, 01.04.2024

Шойгу поздравил бригаду РХБЗ с присвоением наименования "гвардейская"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил благодарность за выполнение боевых задач 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T07:47

2024-04-01T07:47

2024-04-01T08:01

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил благодарность за выполнение боевых задач 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским формированиям, участвующим в специальной военной операции. По случаю присвоения ей почетного наименования гвардейской благодарность за успешное выполнение боевых задач глава военного ведомства выразил 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова", - говорится в сообщении. Шойгу отметил, что с первых дней специальной военной операции личный состав бригады с честью исполняет свой воинский долг. Он также подчеркнул, что сегодня, действуя на купянском направлении, военнослужащие бригады умело решают поставленные задачи, проявляя при этом мужество и высокий профессионализм. "Военнослужащие внесли весомый вклад в продвижение наших войск, подавляя огневые точки и уничтожая опорные пункты противника, обеспечивая повышение живучести и защиты от высокоточного и других видов оружия. За отличия, проявленные при выполнении боевых задач, 150 военнослужащих бригады удостоены государственных наград", - добавляется в сообщении. Также почётное наименование гвардейской присвоено 75-й бригаде управления 36-й общевойсковой армии. В ходе специальной военной операции личный состав бригады надёжно и профессионально обеспечивает устойчивость, оперативность и скрытность управления соединениями, частями и подразделениями армии. "За проявленные при выполнении боевых задач мужество и отвагу 323 военнослужащих бригады награждены орденами и медалями. Сегодня, действуя на южнодонецком направлении, военнослужащие бригады грамотно и самоотверженно решают поставленные задачи, приближая нашу победу", - отмечается в сообщении. В заключение министр обороны РФ выразил уверенность в том, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность. Шойгу также пожелал командованию и личному составу формирований крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

https://ria.ru/20240222/medali-1928908525.html

https://ria.ru/20240401/nagrazhdenie-1937014974.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф