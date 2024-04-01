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Киевский режим ведет полноценную террористическую войну, заявили в СВР - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:38 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/voyna-1937118170.html
Киевский режим ведет полноценную террористическую войну, заявили в СВР
Киевский режим ведет полноценную террористическую войну, заявили в СВР - РИА Новости, 01.04.2024
Киевский режим ведет полноценную террористическую войну, заявили в СВР
Киевский режим ведет против России полноценную террористическую войну, о чем открыто говорят его представители, такие, как Кирилл Буданов или Василий Малюк,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:38
2024-04-01T14:38
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
владимир путин
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим ведет против России полноценную террористическую войну, о чем открыто говорят его представители, такие, как Кирилл Буданов или Василий Малюк, говорится в сообщении пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР). "Киевский режим давно ведет в отношении нашей страны полноценную террористическую войну, о чем открыто говорят его представители, такие, как (глава военной разведки минобороны Украины – ред.) Кирилл Буданов или (глава Службы безопасности Украины – ред.) Василий Малюк", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/terakt-1935460597.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Киевский режим ведет полноценную террористическую войну, заявили в СВР

СВР: Киев ведет полноценную террористическую войну против России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим ведет против России полноценную террористическую войну, о чем открыто говорят его представители, такие, как Кирилл Буданов или Василий Малюк, говорится в сообщении пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).
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"Киевский режим давно ведет в отношении нашей страны полноценную террористическую войну, о чем открыто говорят его представители, такие, как (глава военной разведки минобороны Украины – ред.) Кирилл Буданов или (глава Службы безопасности Украины – ред.) Василий Малюк", - говорится в сообщении.
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24 марта, 13:14
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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