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В Воронеже ищут мужчину, метнувшего предмет в кафе
В Воронеже ищут мужчину, метнувшего предмет в кафе - РИА Новости, 01.04.2024
В Воронеже ищут мужчину, метнувшего предмет в кафе
Полицейские устанавливают личность попавшего на камеры видеонаблюдения мужчины, который бросил неизвестный предмет внутрь кафе в Воронеже, где произошел взрыв,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:06
2024-04-01T13:06
2024-04-01T13:15
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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Полицейские устанавливают личность попавшего на камеры видеонаблюдения мужчины, который бросил неизвестный предмет внутрь кафе в Воронеже, где произошел взрыв, сообщает ГУМВД по региону.По данным полиции, в 3.00 мск понедельника в отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стёкол в одном из кафе по улице Ленина и последующем хлопке внутри помещения. Согласно открытым данным, по адресу улица Ленина, 80, расположено кафе "Чайхана Восточный"."В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения установлено, что в ночное время к данному заведению подошёл неизвестный мужчина, разбил стекло входной двери и бросил внутрь помещения неизвестный предмет, вследствие чего произошёл хлопок. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, происшествие стало результатом конфликта интересов предпринимателей."В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и всех обстоятельств произошедшего", - сообщает ГУМВД.
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Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже ищут мужчину, метнувшего предмет в кафе
ГУМВД: мужчина, метнувший предмет в кафе в Воронеже, попал на камеры наблюдения
ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Полицейские устанавливают личность попавшего на камеры видеонаблюдения мужчины, который бросил неизвестный предмет внутрь кафе в Воронеже, где произошел взрыв, сообщает ГУМВД по региону.
По данным полиции, в 3.00 мск понедельника в отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стёкол в одном из кафе по улице Ленина и последующем хлопке внутри помещения. Согласно открытым данным, по адресу улица Ленина, 80, расположено кафе "Чайхана Восточный".
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"В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения установлено, что в ночное время к данному заведению подошёл неизвестный мужчина, разбил стекло входной двери и бросил внутрь помещения неизвестный предмет, вследствие чего произошёл хлопок. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, происшествие стало результатом конфликта интересов предпринимателей.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и всех обстоятельств произошедшего", - сообщает ГУМВД.