https://ria.ru/20240401/voronezh-1937083893.html

В Воронеже ищут мужчину, метнувшего предмет в кафе

В Воронеже ищут мужчину, метнувшего предмет в кафе - РИА Новости, 01.04.2024

В Воронеже ищут мужчину, метнувшего предмет в кафе

Полицейские устанавливают личность попавшего на камеры видеонаблюдения мужчины, который бросил неизвестный предмет внутрь кафе в Воронеже, где произошел взрыв,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:06

2024-04-01T13:06

2024-04-01T13:15

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Полицейские устанавливают личность попавшего на камеры видеонаблюдения мужчины, который бросил неизвестный предмет внутрь кафе в Воронеже, где произошел взрыв, сообщает ГУМВД по региону.По данным полиции, в 3.00 мск понедельника в отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стёкол в одном из кафе по улице Ленина и последующем хлопке внутри помещения. Согласно открытым данным, по адресу улица Ленина, 80, расположено кафе "Чайхана Восточный"."В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения установлено, что в ночное время к данному заведению подошёл неизвестный мужчина, разбил стекло входной двери и бросил внутрь помещения неизвестный предмет, вследствие чего произошёл хлопок. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, происшествие стало результатом конфликта интересов предпринимателей."В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и всех обстоятельств произошедшего", - сообщает ГУМВД.

https://ria.ru/20240331/pozhar-1936986715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, россия