https://ria.ru/20240401/vokzal-1937191551.html

Курский вокзал в Москве работает штатно

Курский вокзал в Москве работает штатно - РИА Новости, 01.04.2024

Курский вокзал в Москве работает штатно

Штатная работа Курского вокзала восстановлена после проверки сотрудниками правоохранительных органов на фоне сообщения о минировании, информирует Московская... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:14

2024-04-01T19:14

2024-04-01T19:32

происшествия

москва

курский вокзал

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Штатная работа Курского вокзала восстановлена после проверки сотрудниками правоохранительных органов на фоне сообщения о минировании, информирует Московская железная дорога (МЖД) в официальном Telegram-канале. "В 17:30 восстановлена штатная работа Курского вокзала. Ранее на время работы правоохранительных органов проход на платформы осуществлялся через третий тоннель. На движение поездов ситуация не отразилась", - сказано в публикации МЖД.Пассажиров вывели с Курского вокзала на время работы правоохранительных органов, на отправление поездов ситуация не повлияла, отметили в МЖД. Ранее в постах ряда Telegram-каналов прошла информация, что поступило сообщение о минировании вокзала.

https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, курский вокзал