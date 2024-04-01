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Курский вокзал в Москве работает штатно - РИА Новости, 01.04.2024
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19:14 01.04.2024 (обновлено: 19:32 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/vokzal-1937191551.html
Курский вокзал в Москве работает штатно
Курский вокзал в Москве работает штатно - РИА Новости, 01.04.2024
Курский вокзал в Москве работает штатно
Штатная работа Курского вокзала восстановлена после проверки сотрудниками правоохранительных органов на фоне сообщения о минировании, информирует Московская... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:14
2024-04-01T19:32
происшествия
москва
курский вокзал
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Штатная работа Курского вокзала восстановлена после проверки сотрудниками правоохранительных органов на фоне сообщения о минировании, информирует Московская железная дорога (МЖД) в официальном Telegram-канале. "В 17:30 восстановлена штатная работа Курского вокзала. Ранее на время работы правоохранительных органов проход на платформы осуществлялся через третий тоннель. На движение поездов ситуация не отразилась", - сказано в публикации МЖД.Пассажиров вывели с Курского вокзала на время работы правоохранительных органов, на отправление поездов ситуация не повлияла, отметили в МЖД. Ранее в постах ряда Telegram-каналов прошла информация, что поступило сообщение о минировании вокзала.
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происшествия, москва, курский вокзал
Происшествия, Москва, Курский вокзал
Курский вокзал в Москве работает штатно

Курский вокзал в Москве вернулся к штатной работе после эвакуации пассажиров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКурский вокзал в Москве
Курский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Курский вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Штатная работа Курского вокзала восстановлена после проверки сотрудниками правоохранительных органов на фоне сообщения о минировании, информирует Московская железная дорога (МЖД) в официальном Telegram-канале.
«
"В 17:30 восстановлена штатная работа Курского вокзала. Ранее на время работы правоохранительных органов проход на платформы осуществлялся через третий тоннель. На движение поездов ситуация не отразилась", - сказано в публикации МЖД.
Пассажиров вывели с Курского вокзала на время работы правоохранительных органов, на отправление поездов ситуация не повлияла, отметили в МЖД. Ранее в постах ряда Telegram-каналов прошла информация, что поступило сообщение о минировании вокзала.
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25 марта, 14:11
 
ПроисшествияМоскваКурский вокзал
 
 
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