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Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО - РИА Новости, 01.04.2024
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14:46 01.04.2024
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Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО
Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО
Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова не снижать внимание к семьям участников спецоперации,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:46
2024-04-01T14:46
россия
вологодская область
владимир путин
георгий филимонов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова не снижать внимание к семьям участников спецоперации, продолжать работу, не опуская планку. "Вот так, как выстроили, так её и держите. Главное, не опускать эту планку, чтобы люди чувствовали постоянное внимание", - сказал Путин. Филимонов рассказал главе государства, что каждая семья получила своего куратора из областного правительства, которые должны помогать в решении различных вопросов в режиме 24/7.
https://ria.ru/20230921/putin-1897837429.html
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россия, вологодская область, владимир путин, георгий филимонов
Россия, Вологодская область, Владимир Путин, Георгий Филимонов
Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО

Путин попросил вологодские власти не опускать планку поддержки семей бойцов СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова не снижать внимание к семьям участников спецоперации, продолжать работу, не опуская планку.
«
"Вот так, как выстроили, так её и держите. Главное, не опускать эту планку, чтобы люди чувствовали постоянное внимание", - сказал Путин.
Филимонов рассказал главе государства, что каждая семья получила своего куратора из областного правительства, которые должны помогать в решении различных вопросов в режиме 24/7.
Президент России Владимир Путин посещает центр Возвращение - филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции Защитники Отечества в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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РоссияВологодская областьВладимир ПутинГеоргий Филимонов
 
 
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