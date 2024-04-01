https://ria.ru/20240401/vnimanie-1937120329.html

Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО

Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО - РИА Новости, 01.04.2024

Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО

Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова не снижать внимание к семьям участников спецоперации,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:46

2024-04-01T14:46

2024-04-01T14:46

россия

вологодская область

владимир путин

георгий филимонов

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова не снижать внимание к семьям участников спецоперации, продолжать работу, не опуская планку. "Вот так, как выстроили, так её и держите. Главное, не опускать эту планку, чтобы люди чувствовали постоянное внимание", - сказал Путин. Филимонов рассказал главе государства, что каждая семья получила своего куратора из областного правительства, которые должны помогать в решении различных вопросов в режиме 24/7.

https://ria.ru/20230921/putin-1897837429.html

россия

вологодская область

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россия, вологодская область, владимир путин, георгий филимонов