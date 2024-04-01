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Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО
Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО
Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова не снижать внимание к семьям участников спецоперации,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:46
2024-04-01T14:46
2024-04-01T14:46
россия
вологодская область
владимир путин
георгий филимонов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова не снижать внимание к семьям участников спецоперации, продолжать работу, не опуская планку. "Вот так, как выстроили, так её и держите. Главное, не опускать эту планку, чтобы люди чувствовали постоянное внимание", - сказал Путин. Филимонов рассказал главе государства, что каждая семья получила своего куратора из областного правительства, которые должны помогать в решении различных вопросов в режиме 24/7.
https://ria.ru/20230921/putin-1897837429.html
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россия, вологодская область, владимир путин, георгий филимонов
Россия, Вологодская область, Владимир Путин, Георгий Филимонов
Путин попросил главу Вологодчины не снижать внимание к семьям бойцов СВО
Путин попросил вологодские власти не опускать планку поддержки семей бойцов СВО