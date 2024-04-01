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Сотрудники омских ЧОПов отправили артиллеристам в зону СВО внедорожник - РИА Новости, 01.04.2024
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16:07 01.04.2024
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Сотрудники омских ЧОПов отправили артиллеристам в зону СВО внедорожник
Сотрудники омских ЧОПов отправили артиллеристам в зону СВО внедорожник - РИА Новости, 01.04.2024
Сотрудники омских ЧОПов отправили артиллеристам в зону СВО внедорожник
Омские охранные фирмы отправили сибирякам-артиллеристам в зону СВО автомобиль "Нива", сообщили в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:07
2024-04-01T16:07
надежные люди
омская область
сво
благотворительность
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ОМСК, 1 апр — РИА Новости. Омские охранные фирмы отправили сибирякам-артиллеристам в зону СВО автомобиль "Нива", сообщили в пресс-службе правительства Омской области. Транспорт приобретен на средства частных охранных предприятий "Арвад" и "Викинг". Автомобиль передали в Омском гуманитарном центре на Нефтезаводской, 40. "Для артиллеристов крайне важно не только успешно решить поставленную боевую задачу, но и быстро отойти на заранее приготовленную позицию. Чтобы найти эту позицию, изучить маршрут отхода, "Нива" подходит идеально. Ребята обратились к заместителю председателя правительства Омской области Алексею Ромахину, который регулярно бывает на переднем крае и организует гумпомощь для наших ребят", - говорится в сообщении. Машину подготовили для 737-го противотанкового дивизиона, в составе которого служат омичи. После начала СВО многие хорошо подготовленные сотрудники омских охранных предприятий пополнили ряды военнослужащих. Сегодня в составе омских ЧОПов уже появились ветераны с боевым опытом.
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омская область, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Омская область, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Сотрудники омских ЧОПов отправили артиллеристам в зону СВО внедорожник

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиСотрудники омских ЧОПов отправили сибирякам-артиллеристам "Ниву"
Сотрудники омских ЧОПов отправили сибирякам-артиллеристам Ниву - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Сотрудники омских ЧОПов отправили сибирякам-артиллеристам "Ниву"
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 апр — РИА Новости. Омские охранные фирмы отправили сибирякам-артиллеристам в зону СВО автомобиль "Нива", сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Транспорт приобретен на средства частных охранных предприятий "Арвад" и "Викинг". Автомобиль передали в Омском гуманитарном центре на Нефтезаводской, 40.
"Для артиллеристов крайне важно не только успешно решить поставленную боевую задачу, но и быстро отойти на заранее приготовленную позицию. Чтобы найти эту позицию, изучить маршрут отхода, "Нива" подходит идеально. Ребята обратились к заместителю председателя правительства Омской области Алексею Ромахину, который регулярно бывает на переднем крае и организует гумпомощь для наших ребят", - говорится в сообщении.
Машину подготовили для 737-го противотанкового дивизиона, в составе которого служат омичи. После начала СВО многие хорошо подготовленные сотрудники омских охранных предприятий пополнили ряды военнослужащих. Сегодня в составе омских ЧОПов уже появились ветераны с боевым опытом.
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Надежные людиОмская областьСВОБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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