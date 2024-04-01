https://ria.ru/20240401/vnedorozhnik-1937147284.html

Сотрудники омских ЧОПов отправили артиллеристам в зону СВО внедорожник

Сотрудники омских ЧОПов отправили артиллеристам в зону СВО внедорожник - РИА Новости, 01.04.2024

Сотрудники омских ЧОПов отправили артиллеристам в зону СВО внедорожник

Омские охранные фирмы отправили сибирякам-артиллеристам в зону СВО автомобиль "Нива", сообщили в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:07

2024-04-01T16:07

2024-04-01T16:07

надежные люди

омская область

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937142006_0:38:1000:602_1920x0_80_0_0_a0bb2aa1e21854c5de39bc715dfabe05.jpg

ОМСК, 1 апр — РИА Новости. Омские охранные фирмы отправили сибирякам-артиллеристам в зону СВО автомобиль "Нива", сообщили в пресс-службе правительства Омской области. Транспорт приобретен на средства частных охранных предприятий "Арвад" и "Викинг". Автомобиль передали в Омском гуманитарном центре на Нефтезаводской, 40. "Для артиллеристов крайне важно не только успешно решить поставленную боевую задачу, но и быстро отойти на заранее приготовленную позицию. Чтобы найти эту позицию, изучить маршрут отхода, "Нива" подходит идеально. Ребята обратились к заместителю председателя правительства Омской области Алексею Ромахину, который регулярно бывает на переднем крае и организует гумпомощь для наших ребят", - говорится в сообщении. Машину подготовили для 737-го противотанкового дивизиона, в составе которого служат омичи. После начала СВО многие хорошо подготовленные сотрудники омских охранных предприятий пополнили ряды военнослужащих. Сегодня в составе омских ЧОПов уже появились ветераны с боевым опытом.

https://ria.ru/20240330/kvadrokopter-1936859917.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, сво, благотворительность, гуманитарная помощь