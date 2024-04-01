https://ria.ru/20240401/verzilov-1937172565.html

Обвинение запросило для Верзилова* 8,5 года колонии

Обвинение запросило для Верзилова* 8,5 года колонии - РИА Новости, 01.04.2024

Обвинение запросило для Верзилова* 8,5 года колонии

Гособвинение запросило 8,5 года колонии для участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* за фейки о ВС РФ при повторном рассмотрении уголовного дела, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:51

2024-04-01T17:51

2024-04-01T18:11

вооруженные силы рф

происшествия

москва

петр верзилов

pussy riot

московский городской суд

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гособвинение запросило 8,5 года колонии для участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* за фейки о ВС РФ при повторном рассмотрении уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев."Гособвинение в ходе прений сторон запросило для Верзилова* 8,5 года колонии заочно. Оглашение приговора назначено на 2 апреля в 9.15",- сказал защитник.Московский городской суд 11 марта отменил заочный приговор Верзилову* и направил дело на новое рассмотрение. При оглашении судебного решения в Мосгорсуде, судья не озвучила мотивировку принятого решения. Вероятно, апелляционная инстанция согласилась с доводами защитника о нарушениях в ходе рассмотрения дела.Адвокат Соловьев на заседании заявлял суду, что его подзащитный являлся "непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело". О каких именно событиях речь, прямо не заявлялось."Говорить о том, что он публикует недостоверные сведения, мне кажется, недопустимо… Что касается политического мотива как квалифицирующего обстоятельства, я считаю, что он абсолютно не доказан", - сказал адвокат. Прокурор в свою очередь просил отклонить жалобу защиты и назвал решение суда "законным и обоснованным".Басманный суд Москвы в ноябре прошлого года заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания ему запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура запрашивала 9 лет колонии, адвокат подсудимого настаивал на оправдании.Ранее источник РИА Новости сообщал, что уголовное дело на Верзилова* завели "после его публикаций в социальных сетях". До этого его объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства.Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240401/feyki-1937095828.html

https://ria.ru/20240227/gudkov-1929729967.html

https://ria.ru/20240128/rozysk-1924030446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, происшествия, москва, петр верзилов, pussy riot, московский городской суд