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Обвинение запросило для Верзилова* 8,5 года колонии - РИА Новости, 01.04.2024
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17:51 01.04.2024 (обновлено: 18:11 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/verzilov-1937172565.html
Обвинение запросило для Верзилова* 8,5 года колонии
Обвинение запросило для Верзилова* 8,5 года колонии - РИА Новости, 01.04.2024
Обвинение запросило для Верзилова* 8,5 года колонии
Гособвинение запросило 8,5 года колонии для участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* за фейки о ВС РФ при повторном рассмотрении уголовного дела, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:51
2024-04-01T18:11
вооруженные силы рф
происшествия
москва
петр верзилов
pussy riot
московский городской суд
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гособвинение запросило 8,5 года колонии для участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* за фейки о ВС РФ при повторном рассмотрении уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев."Гособвинение в ходе прений сторон запросило для Верзилова* 8,5 года колонии заочно. Оглашение приговора назначено на 2 апреля в 9.15",- сказал защитник.Московский городской суд 11 марта отменил заочный приговор Верзилову* и направил дело на новое рассмотрение. При оглашении судебного решения в Мосгорсуде, судья не озвучила мотивировку принятого решения. Вероятно, апелляционная инстанция согласилась с доводами защитника о нарушениях в ходе рассмотрения дела.Адвокат Соловьев на заседании заявлял суду, что его подзащитный являлся "непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело". О каких именно событиях речь, прямо не заявлялось."Говорить о том, что он публикует недостоверные сведения, мне кажется, недопустимо… Что касается политического мотива как квалифицирующего обстоятельства, я считаю, что он абсолютно не доказан", - сказал адвокат. Прокурор в свою очередь просил отклонить жалобу защиты и назвал решение суда "законным и обоснованным".Басманный суд Москвы в ноябре прошлого года заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания ему запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура запрашивала 9 лет колонии, адвокат подсудимого настаивал на оправдании.Ранее источник РИА Новости сообщал, что уголовное дело на Верзилова* завели "после его публикаций в социальных сетях". До этого его объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства.Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240401/feyki-1937095828.html
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вооруженные силы рф, происшествия, москва, петр верзилов, pussy riot, московский городской суд
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Москва, Петр Верзилов, Pussy Riot, Московский городской суд
Обвинение запросило для Верзилова* 8,5 года колонии

Обвинение запросило для Верзилова 8,5 года колонии по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПетр Верзилов*
Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Петр Верзилов*. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гособвинение запросило 8,5 года колонии для участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* за фейки о ВС РФ при повторном рассмотрении уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
"Гособвинение в ходе прений сторон запросило для Верзилова* 8,5 года колонии заочно. Оглашение приговора назначено на 2 апреля в 9.15",- сказал защитник.
Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках
Вчера, 13:38
Московский городской суд 11 марта отменил заочный приговор Верзилову* и направил дело на новое рассмотрение. При оглашении судебного решения в Мосгорсуде, судья не озвучила мотивировку принятого решения. Вероятно, апелляционная инстанция согласилась с доводами защитника о нарушениях в ходе рассмотрения дела.
Адвокат Соловьев на заседании заявлял суду, что его подзащитный являлся "непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело". О каких именно событиях речь, прямо не заявлялось.
"Говорить о том, что он публикует недостоверные сведения, мне кажется, недопустимо… Что касается политического мотива как квалифицирующего обстоятельства, я считаю, что он абсолютно не доказан", - сказал адвокат. Прокурор в свою очередь просил отклонить жалобу защиты и назвал решение суда "законным и обоснованным".
Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали за фейки об армии
27 февраля, 11:46
Басманный суд Москвы в ноябре прошлого года заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания ему запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура запрашивала 9 лет колонии, адвокат подсудимого настаивал на оправдании.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что уголовное дело на Верзилова* завели "после его публикаций в социальных сетях". До этого его объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Украинского журналиста Дмитрия Гордона* вновь объявили в розыск
28 января, 22:04
 
Вооруженные силы РФПроисшествияМоскваПетр ВерзиловPussy RiotМосковский городской суд
 
 
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