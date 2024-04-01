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Вице-премьер Чувашии, о задержании которого писали СМИ, уволен
Вице-премьер Чувашии, о задержании которого писали СМИ, уволен - РИА Новости, 01.04.2024
Вице-премьер Чувашии, о задержании которого писали СМИ, уволен
Вице-премьера Чувашии Павла Данилова, о задержании которого написали СМИ и телеграм-каналы, уволили 31 марта указом главы республики Олега Николаева, следует из РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T06:47
2024-04-01T06:47
2024-04-01T10:28
москва
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
происшествия
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КАЗАНЬ, 1 апр — РИА Новости. Вице-премьера Чувашии Павла Данилова, о задержании которого написали СМИ и телеграм-каналы, уволили 31 марта указом главы республики Олега Николаева, следует из опубликованного на сайте губернатора документа. Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали, что Данилов задержан по подозрению в получении взятки в Москве. "Освободить Данилова Павла Владимировича от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики и уволить 31 марта 2024 года по инициативе работника", — говорится в указе, подписанном главой Чувашии.Он, как отмечается, вступает в силу со дня подписания, которым значится 25 марта.
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москва, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), происшествия
Москва, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Происшествия
Вице-премьер Чувашии, о задержании которого писали СМИ, уволен
Вице-премьер Чувашии Данилов, о задержании которого сообщали СМИ, уволен