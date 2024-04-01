https://ria.ru/20240401/uvolnenie-1937014766.html

Вице-премьер Чувашии, о задержании которого писали СМИ, уволен

Вице-премьер Чувашии, о задержании которого писали СМИ, уволен - РИА Новости, 01.04.2024

Вице-премьер Чувашии, о задержании которого писали СМИ, уволен

Вице-премьера Чувашии Павла Данилова, о задержании которого написали СМИ и телеграм-каналы, уволили 31 марта указом главы республики Олега Николаева, следует из РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T06:47

2024-04-01T06:47

2024-04-01T10:28

москва

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

происшествия

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КАЗАНЬ, 1 апр — РИА Новости. Вице-премьера Чувашии Павла Данилова, о задержании которого написали СМИ и телеграм-каналы, уволили 31 марта указом главы республики Олега Николаева, следует из опубликованного на сайте губернатора документа. Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали, что Данилов задержан по подозрению в получении взятки в Москве. "Освободить Данилова Павла Владимировича от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики и уволить 31 марта 2024 года по инициативе работника", — говорится в указе, подписанном главой Чувашии.Он, как отмечается, вступает в силу со дня подписания, которым значится 25 марта.

https://ria.ru/20240329/sud-1936539985.html

москва

чувашская республика (чувашия)

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москва, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), происшествия