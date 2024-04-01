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United Airlines предложил пилотам отпуск из-за задержек в поставках Boeing - РИА Новости, 01.04.2024
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22:24 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/unitedairlines-1937213702.html
United Airlines предложил пилотам отпуск из-за задержек в поставках Boeing
United Airlines предложил пилотам отпуск из-за задержек в поставках Boeing - РИА Новости, 01.04.2024
United Airlines предложил пилотам отпуск из-за задержек в поставках Boeing
Американский авиаперевозчик United Airlines предлагает своим пилотам взять отпуск в мае из-за задержек в поставках самолетов компании Boeing, сообщает ABC News... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:24
2024-04-01T22:24
в мире
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анджей дуда
united airlines
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Американский авиаперевозчик United Airlines предлагает своим пилотам взять отпуск в мае из-за задержек в поставках самолетов компании Boeing, сообщает ABC News со ссылкой на заявление представителя авиакомпании. Как пишет СМИ, авиакомпания United Airlines по контракту с Boeing должна была получить 191 самолет в этом году, еще 127 - в следующем. Тем не менее компания "рассчитывает получить только 88 (самолетов - ред.) в этом году и 64 - в 2025", добавляет ABC News. "Из-за недавних задержек с поставками Boeing наши прогнозируемые (летные часы) были сокращены", - пишет СМИ со ссылкой на представителя авиакомпании Лесли Скотт. Скотт, согласно сообщению, отметил, что United Airlines в этой связи предложила пилотам "добровольные программы" на май. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. К примеру, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. Пятого января самолет Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После инцидента с самолетом 737 Max 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 Max 9.
https://ria.ru/20240327/boeing-1936058700.html
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в мире, сша, анджей дуда, united airlines, boeing 737
В мире, США, Анджей Дуда, United Airlines, Boeing 737
United Airlines предложил пилотам отпуск из-за задержек в поставках Boeing

United Airlines предложил пилотам взять отпуск из-за задержек в поставках Boeing

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Эмбраер-175 авиакомпании United Airlines в небе над Вашингтоном
Самолет Эмбраер-175 авиакомпании United Airlines в небе над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Эмбраер-175 авиакомпании United Airlines в небе над Вашингтоном. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Американский авиаперевозчик United Airlines предлагает своим пилотам взять отпуск в мае из-за задержек в поставках самолетов компании Boeing, сообщает ABC News со ссылкой на заявление представителя авиакомпании.
Как пишет СМИ, авиакомпания United Airlines по контракту с Boeing должна была получить 191 самолет в этом году, еще 127 - в следующем. Тем не менее компания "рассчитывает получить только 88 (самолетов - ред.) в этом году и 64 - в 2025", добавляет ABC News.
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"Из-за недавних задержек с поставками Boeing наши прогнозируемые (летные часы) были сокращены", - пишет СМИ со ссылкой на представителя авиакомпании Лесли Скотт.
Скотт, согласно сообщению, отметил, что United Airlines в этой связи предложила пилотам "добровольные программы" на май.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. К примеру, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США.
Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
Пятого января самолет Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После инцидента с самолетом 737 Max 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 Max 9.
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