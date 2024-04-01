https://ria.ru/20240401/unitedairlines-1937213702.html

United Airlines предложил пилотам отпуск из-за задержек в поставках Boeing

United Airlines предложил пилотам отпуск из-за задержек в поставках Boeing - РИА Новости, 01.04.2024

United Airlines предложил пилотам отпуск из-за задержек в поставках Boeing

Американский авиаперевозчик United Airlines предлагает своим пилотам взять отпуск в мае из-за задержек в поставках самолетов компании Boeing, сообщает ABC News... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:24

2024-04-01T22:24

2024-04-01T22:24

в мире

сша

анджей дуда

united airlines

boeing 737

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Американский авиаперевозчик United Airlines предлагает своим пилотам взять отпуск в мае из-за задержек в поставках самолетов компании Boeing, сообщает ABC News со ссылкой на заявление представителя авиакомпании. Как пишет СМИ, авиакомпания United Airlines по контракту с Boeing должна была получить 191 самолет в этом году, еще 127 - в следующем. Тем не менее компания "рассчитывает получить только 88 (самолетов - ред.) в этом году и 64 - в 2025", добавляет ABC News. "Из-за недавних задержек с поставками Boeing наши прогнозируемые (летные часы) были сокращены", - пишет СМИ со ссылкой на представителя авиакомпании Лесли Скотт. Скотт, согласно сообщению, отметил, что United Airlines в этой связи предложила пилотам "добровольные программы" на май. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. К примеру, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. Пятого января самолет Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После инцидента с самолетом 737 Max 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 Max 9.

https://ria.ru/20240327/boeing-1936058700.html

https://ria.ru/20240329/boeing-1936516889.html

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в мире, сша, анджей дуда, united airlines, boeing 737