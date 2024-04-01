https://ria.ru/20240401/ukraina-1937195509.html

СМИ: Греция готовится отправить боеприпасы на Украину через Чехию

СМИ: Греция готовится отправить боеприпасы на Украину через Чехию - РИА Новости, 01.04.2024

СМИ: Греция готовится отправить боеприпасы на Украину через Чехию

Греция готовится отправить большое количество боеприпасов стоимостью 150 миллионов евро на Украину через Чехию и просит одобрения соответствующего... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:43

2024-04-01T19:43

2024-04-01T19:43

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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АФИНЫ, 1 апр - РИА Новости. Греция готовится отправить большое количество боеприпасов стоимостью 150 миллионов евро на Украину через Чехию и просит одобрения соответствующего парламентского комитета, сообщил новостной портал ieidiseis.gr."Они опустошают склады боеприпасов, чтобы переправить их на Украину. Боеприпасы, о которых идет речь, находятся на складах греческой армии и классифицируются греческими вооруженными силами как "не оперативные и не используемые" и будут проданы Чехии за 150 миллионов евро. Как будто Чехия находится в состоянии войны", - пишет портал. "По словам военных чиновников, среди боеприпасов, которые будут проданы, есть те, которые все еще используются на учениях. По сути, они опустошают склады греческой армии ради Зеленского", - говорится в сообщении. Газета "Катимерини" сообщила в середине марта, что Греция готовится поставить на Украину новую большую партию вооружения через Чехию, в том числе 2 тысячи пятидюймовых ракет Zuni, 180 противотанковых ракет, 90 тысяч 90-миллиметровых снарядов, используемых в противотанковой борьбе и в зенитном оружии, а также 70 самоходных гаубиц М114А1. Вооружение будет закуплено Чехией и отправлено напрямую на Украину. Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, затем последует подписание двустороннего соглашения, сообщила газета. По ее данным, Афины уведомили чиновников Евросоюза, отвечающих за координацию помощи Киеву, что из вооружений могут в этом году поставить Украине через Чехию. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас 20 февраля на заседании постоянной комиссии парламента по вопросам национальной обороны и иностранных дел сообщил, что Греция поставляет боеприпасы Украине не бесплатно, большая часть идет за деньги. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце января в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Афинам передать или продать Киеву вооружения с условием, что в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи. Дендиас 30 января заявил, что Украине могут быть проданы на десятки миллионов евро "излишки боеприпасов", срок годности которых истекает в обозримом будущем и их придется заменить. Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932991524.html

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, греция, чехия, нато, вооруженные силы украины