https://ria.ru/20240401/ukraina-1937068641.html
Украина получила грант от Японии на восстановление здравоохранения
Украина получила грант от Японии на восстановление здравоохранения - РИА Новости, 01.04.2024
Украина получила грант от Японии на восстановление здравоохранения
Украина получила 118 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление системы здравоохранения и жилья, сообщили в понедельник в РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:18
2024-04-01T12:18
2024-04-01T12:33
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всемирный банк
верховная рада украины
конгресс сша
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Украина получила 118 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление системы здравоохранения и жилья, сообщили в понедельник в Telegram-канале министерстве финансов Украины.Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 24 марта сообщал, что Украина получила от Японии займ в размере 230 миллионов долларов."В госбюджет поступило 118 миллионов долларов гранта от Японии в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа 10 марта заявила газете Financial Times, что Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву.Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, япония, канада, даниил гетманцев, всемирный банк, верховная рада украины, конгресс сша
В мире, Украина, Япония, Канада, Даниил Гетманцев, Всемирный банк, Верховная Рада Украины, Конгресс США
Украина получила грант от Японии на восстановление здравоохранения
Украина получила 118 миллионов долларов на восстановление здравоохранения