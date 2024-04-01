https://ria.ru/20240401/uklonisty-1937215942.html
В Волынской области насчитали около восьми тысяч уклонистов
В Волынской области насчитали около восьми тысяч уклонистов - РИА Новости, 01.04.2024
В Волынской области насчитали около восьми тысяч уклонистов
Около восьми тысяч человек, не явившихся по повестке, находятся в розыске в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-офицер Волынского областного... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:52
2024-04-01T22:52
2024-04-01T22:54
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Около восьми тысяч человек, не явившихся по повестке, находятся в розыске в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-офицер Волынского областного военкомата Ульяна Кравчук. Заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар 29 марта заявил, что почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске. Позднее представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил, что обратился в полицию с просьбой доставить порядка 30 тысяч уклонистов. Депутат Верховный рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, заявил, что число уклонистов на территории Украины резко выросло и достигает порядка 1 миллиона человек. "В Волынской области находится около 8 тысяч человек в розыске. В розыск лица попадают потому то не явились по вызову в территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.), то есть проигнорировали повестку. Такие лица несут административную ответственность", - сказала Кравчук в комментарии украинскому общественному интерактивному телевидению. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20240327/uklonisty-1936171289.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934029308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, александр дубинский, владимир зеленский
В мире, Здоровье - Общество, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
В Волынской области насчитали около восьми тысяч уклонистов
В военкомате Волынской области сообщили о розыске около восьми тысяч уклонистов
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Около восьми тысяч человек, не явившихся по повестке, находятся в розыске в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-офицер Волынского областного военкомата Ульяна Кравчук.
Заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар 29 марта заявил, что почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске. Позднее представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил, что обратился в полицию с просьбой доставить порядка 30 тысяч уклонистов. Депутат Верховный рады Александр Дубинский
, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, заявил, что число уклонистов на территории Украины резко выросло и достигает порядка 1 миллиона человек.
"В Волынской области находится около 8 тысяч человек в розыске. В розыск лица попадают потому то не явились по вызову в территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.), то есть проигнорировали повестку. Такие лица несут административную ответственность", - сказала Кравчук в комментарии украинскому общественному интерактивному телевидению.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.