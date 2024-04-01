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СМИ: Иран предупредил Россию о террористической угрозе перед терактом - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:44 01.04.2024 (обновлено: 15:15 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ugroza-1937119794.html
СМИ: Иран предупредил Россию о террористической угрозе перед терактом
СМИ: Иран предупредил Россию о террористической угрозе перед терактом - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ: Иран предупредил Россию о террористической угрозе перед терактом
Иран предупредил Россию о возможности крупной "террористической операции" перед терактом в подмосковном "Крокус сити холле", но конкретной цели и времени атаки... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:44
2024-04-01T15:15
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
владимир путин
дмитрий песков
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935382361_0:393:2142:1598_1920x0_80_0_0_49bb4f9a5a967f5db7203503d4c1a066.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Иран предупредил Россию о возможности крупной "террористической операции" перед терактом в подмосковном "Крокус сити холле", но конкретной цели и времени атаки в переданной информации не было, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "За несколько дней до атаки в России Тегеран поделился информацией с Москвой о возможной крупной террористической атаке на территории России, которая была получена во время допросов задержанных в связи со смертельными взрывами в Иране", - сказал агентству неназванный источник. По данным второго источника, в информации, которую Иран якобы передал России, отсутствовали конкретные детали, касающиеся времени и точной цели нападения. Один из задержанных в Иране после взрывов во время траурного шествия в городе Керман в начале января заявил, что некоторые члены террористической группировки "Исламское государство"* уже ездили в Россию после того, как им поручили подготовить "серьезную операцию" в РФ. Источники агентства также заявили, что Иран обсуждал озабоченности в области безопасности с Таджикистаном. Таджикистанский дипломатический источник подтвердил, что Тегеран недавно обсуждал с Душанбе вопрос участившегося участия таджиков в деятельности боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что ему ничего не известно о якобы передаче Ираном России данных об угрозе безопасности перед терактом в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240327/terakty-1936087825.html
https://ria.ru/20240331/terakt-1936945605.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
россия
украина
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россия, украина, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: Иран предупредил Россию о террористической угрозе перед терактом

Reuters: Иран предупредил РФ об угрозе теракта перед атакой на "Крокус"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Иран предупредил Россию о возможности крупной "террористической операции" перед терактом в подмосковном "Крокус сити холле", но конкретной цели и времени атаки в переданной информации не было, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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"За несколько дней до атаки в России Тегеран поделился информацией с Москвой о возможной крупной террористической атаке на территории России, которая была получена во время допросов задержанных в связи со смертельными взрывами в Иране", - сказал агентству неназванный источник.
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По данным второго источника, в информации, которую Иран якобы передал России, отсутствовали конкретные детали, касающиеся времени и точной цели нападения. Один из задержанных в Иране после взрывов во время траурного шествия в городе Керман в начале января заявил, что некоторые члены террористической группировки "Исламское государство"* уже ездили в Россию после того, как им поручили подготовить "серьезную операцию" в РФ.
Источники агентства также заявили, что Иран обсуждал озабоченности в области безопасности с Таджикистаном. Таджикистанский дипломатический источник подтвердил, что Тегеран недавно обсуждал с Душанбе вопрос участившегося участия таджиков в деятельности боевиков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что ему ничего не известно о якобы передаче Ираном России данных об угрозе безопасности перед терактом в "Крокус сити холле".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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