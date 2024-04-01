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"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов - РИА Новости, 01.04.2024
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15:10 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/udary-1937126215.html
"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов
"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов - РИА Новости, 01.04.2024
"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов
Россия будет продолжать наносить удары по энергетическим и военным объектам на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:10
2024-04-01T15:10
в мире
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олег соскин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия будет продолжать наносить удары по энергетическим и военным объектам на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале."Ночь на 31 марта ничем не лучше, даже еще хуже, чем предыдущие ночи. &lt;…&gt; Первое апреля – также тяжелая, трагическая и драматическая ночь для Украины. А второе апреля будет еще хуже, чем предыдущие ночи. Вот вы к этому готовьтесь", — предупредил он.Соскин также предположил, что удары будут наноситься по теплоэлектростанциям, большим подстанциям, ГЭС или по другим крупным объектам."Мы видим, что целые города и их население, например, Одесса, Николаев, Хмельницкая и Львовская область, Харьков, &lt;...&gt; Киев утрачивают электричество, потому что все уничтожается, причем уничтожается на корню, остается только разрушенная площадка", — подытожил эксперт.В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240401/uron-1937105765.html
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в мире, украина, россия, одесса, олег соскин, леонид кучма, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Одесса, Олег Соскин, Леонид Кучма, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов

Экс-советник Кучмы Соскин: российские удары по Украине будут продолжаться

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр РИА Новости. Россия будет продолжать наносить удары по энергетическим и военным объектам на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.
"Ночь на 31 марта ничем не лучше, даже еще хуже, чем предыдущие ночи. <…> Первое апреля – также тяжелая, трагическая и драматическая ночь для Украины. А второе апреля будет еще хуже, чем предыдущие ночи. Вот вы к этому готовьтесь", — предупредил он.
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Соскин также предположил, что удары будут наноситься по теплоэлектростанциям, большим подстанциям, ГЭС или по другим крупным объектам.
"Мы видим, что целые города и их население, например, Одесса, Николаев, Хмельницкая и Львовская область, Харьков, <...> Киев утрачивают электричество, потому что все уничтожается, причем уничтожается на корню, остается только разрушенная площадка", — подытожил эксперт.
В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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В миреУкраинаРоссияОдессаОлег СоскинЛеонид КучмаУкрэнергоДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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