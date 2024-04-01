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В Севастополе проводят учения с применением реактивных бомбометов

В Севастополе проводят учения с применением реактивных бомбометов - РИА Новости, 01.04.2024

В Севастополе проводят учения с применением реактивных бомбометов

Учебные стрельбы с применением реактивным бомбометов проводят в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту, сообщил в своем Telegram–канале губернатор Михаил... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T07:34

2024-04-01T07:34

2024-04-01T07:34

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Учебные стрельбы с применением реактивным бомбометов проводят в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту, сообщил в своем Telegram–канале губернатор Михаил Развожаев."В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе, с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения. Будет громко", — сообщил он.Тренировка продлится ориентировочно до 7.40 мск. В городе все спокойно, добавил Развожаев.

севастополь

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев