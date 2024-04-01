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В Севастополе проводят учения с применением реактивных бомбометов
В Севастополе проводят учения с применением реактивных бомбометов - РИА Новости, 01.04.2024
В Севастополе проводят учения с применением реактивных бомбометов
Учебные стрельбы с применением реактивным бомбометов проводят в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту, сообщил в своем Telegram–канале губернатор Михаил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T07:34
2024-04-01T07:34
2024-04-01T07:34
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Учебные стрельбы с применением реактивным бомбометов проводят в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту, сообщил в своем Telegram–канале губернатор Михаил Развожаев."В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе, с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения. Будет громко", — сообщил он.Тренировка продлится ориентировочно до 7.40 мск. В городе все спокойно, добавил Развожаев.
севастополь
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе проводят учения с применением реактивных бомбометов
Развожаев: в Севастополе проводят учебные стрельбы с применением бомбометов