https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937143887.html

Турецкая оппозиция созовет внеочередной съезд партии

Турецкая оппозиция созовет внеочередной съезд партии - РИА Новости, 01.04.2024

Турецкая оппозиция созовет внеочередной съезд партии

Лидер турецкой оппозиционной "Хорошей" партии (İyi parti) Мерал Акшенер на фоне результатов на выборах в местные органы самоуправления заявила, что созывает... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:56

2024-04-01T15:56

2024-04-01T16:20

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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Лидер турецкой оппозиционной "Хорошей" партии (İyi parti) Мерал Акшенер на фоне результатов на выборах в местные органы самоуправления заявила, что созывает внеочередной съезд партии, об этом политик сказала в прямом эфире, выступая из штаб-квартиры своей партии. После президентских и парламентских выборов оппозиционная коалиция распалась, а лидер "Хорошей" партии Мерал Акшенер заявила, что больше не намерена вступать в союзы и будет участвовать в муниципальных выборах 31 марта единолично. Не смог ее убедить объединить силы и новый лидер оппозиции Озгюр Озель, после чего в адрес Акшенер посыпалась критика, партию покинули ряд ключевых функционеров, в том числе основателей. По предварительным итогам выборов в местные органы самоуправления оппозиционная партия получила 3,77% голосов по всей стране после подсчета голосов с 99,82% избирательных урн. "Как это было до сегодняшнего дня, мы предпримем необходимые шаги в соответствии с посланием, которое нам дала наша нация, и направлением, которое она для нас наметила. Мы созовем наш внеочередной выборный съезд как можно скорее", - сказала Акшенер. В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП, СНР) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР, Ak Parti). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.

https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932234534.html

турция

анкара (провинция)

стамбул

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в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, озгюр озель