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Власти Турции намерены контролировать госрасходы - РИА Новости, 01.04.2024
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12:13 01.04.2024 (обновлено: 12:16 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937067247.html
Власти Турции намерены контролировать госрасходы
Власти Турции намерены контролировать госрасходы - РИА Новости, 01.04.2024
Власти Турции намерены контролировать госрасходы
Правительство Турции намерено контролировать госрасходы и снизить инфляцию, заявил глава минфина страны Мехмет Шимшек в своем первом заявлении по итогам местных РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:13
2024-04-01T12:16
в мире
турция
анкара (провинция)
стамбул
мехмет шимшек
народно-республиканская партия турции (нрп)
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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Правительство Турции намерено контролировать госрасходы и снизить инфляцию, заявил глава минфина страны Мехмет Шимшек в своем первом заявлении по итогам местных выборов. Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов. "Пусть результаты местных выборов будут благоприятными для нашего народа и нашей страны. Мы продолжим укреплять и решительно реализовывать нашу Среднесрочную программу (ССП), которую мы объявили в сентябре 2023 года. В дополнение к жесткой денежно-кредитной политике, выборочному кредитованию и политике доходов, мы будем уделять приоритетное внимание экономии, контролируя государственные расходы, чтобы навсегда снизить инфляцию до однозначных чисел, что является нашей главной целью", - написал Шимшек в соцсети Х. По его словам, благодаря структурным реформам, которые правительство планирует проводить в соответствии с графиком, объявленным в ССП, власти планируют осуществить преобразования в экономике и повысить производительность и конкурентоспособность. "Таким образом, постоянный рост благосостояния, которого мы добьемся благодаря достижению цели устойчивого роста, станет достоянием всех слоёв общества. Путь к успеху требует настойчивости, решимости и терпения. Мы полны решимости, мы добьемся успеха", - отметил министр.
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937017034.html
https://ria.ru/20240308/erdogan-1931959880.html
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в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, мехмет шимшек, народно-республиканская партия турции (нрп)
В мире, Турция, Анкара (провинция), Стамбул, Мехмет Шимшек, Народно-республиканская партия Турции (НРП)
Власти Турции намерены контролировать госрасходы

Власти Турции намерены контролировать госрасходы и снизить инфляцию

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Правительство Турции намерено контролировать госрасходы и снизить инфляцию, заявил глава минфина страны Мехмет Шимшек в своем первом заявлении по итогам местных выборов.
Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.
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"Пусть результаты местных выборов будут благоприятными для нашего народа и нашей страны. Мы продолжим укреплять и решительно реализовывать нашу Среднесрочную программу (ССП), которую мы объявили в сентябре 2023 года. В дополнение к жесткой денежно-кредитной политике, выборочному кредитованию и политике доходов, мы будем уделять приоритетное внимание экономии, контролируя государственные расходы, чтобы навсегда снизить инфляцию до однозначных чисел, что является нашей главной целью", - написал Шимшек в соцсети Х.
По его словам, благодаря структурным реформам, которые правительство планирует проводить в соответствии с графиком, объявленным в ССП, власти планируют осуществить преобразования в экономике и повысить производительность и конкурентоспособность.
"Таким образом, постоянный рост благосостояния, которого мы добьемся благодаря достижению цели устойчивого роста, станет достоянием всех слоёв общества. Путь к успеху требует настойчивости, решимости и терпения. Мы полны решимости, мы добьемся успеха", - отметил министр.
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В миреТурцияАнкара (провинция)СтамбулМехмет ШимшекНародно-республиканская партия Турции (НРП)
 
 
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