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СМИ назвали итоги выборов в Турции предупреждением для властей - РИА Новости, 01.04.2024
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09:12 01.04.2024 (обновлено: 10:42 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937023435.html
СМИ назвали итоги выборов в Турции предупреждением для властей
СМИ назвали итоги выборов в Турции предупреждением для властей - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ назвали итоги выборов в Турции предупреждением для властей
Итоги выборов в местные органы самоуправления в Турции стали серьезным предупреждением правительству страны о проблемах в экономике, пишет в понедельник газета... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:12
2024-04-01T10:42
в мире
турция
анкара (провинция)
стамбул
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Итоги выборов в местные органы самоуправления в Турции стали серьезным предупреждением правительству страны о проблемах в экономике, пишет в понедельник газета Hürriyet. В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране. "Десять месяцев назад в Турции прошли выборы (одновременно президентские и парламентские). Условия на тех выборах не сильно отличались от сегодняшних. Был большой альянс против (президента Турции Реджепа) Эрдогана. В экономике возникли проблемы. На повестке были дорогие цены. Но в итоге Эрдоган стал бесспорным победителем тех выборов", - пишет колумнист газеты Ахмет Хакан. Издание отмечает, что на выборах, состоявшихся 10 месяцев спустя, за Эрдогана не проголосовали, и картина полностью изменилась. "Почему? Потому что граждане хотели предупредить правительство о проблемах в экономике. И это серьезное предупреждение", - отмечает газета.
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937005298.html
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анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, народно-республиканская партия турции (нрп)
В мире, Турция, Анкара (провинция), Стамбул, Народно-республиканская партия Турции (НРП)
СМИ назвали итоги выборов в Турции предупреждением для властей

Hürriyet: итоги выборов в Турции стали серьезным предупреждением для властей

© AP Photo / Emrah GurelПредставители избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция
Представители избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Представители избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Итоги выборов в местные органы самоуправления в Турции стали серьезным предупреждением правительству страны о проблемах в экономике, пишет в понедельник газета Hürriyet.
В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране.
"Десять месяцев назад в Турции прошли выборы (одновременно президентские и парламентские). Условия на тех выборах не сильно отличались от сегодняшних. Был большой альянс против (президента Турции Реджепа) Эрдогана. В экономике возникли проблемы. На повестке были дорогие цены. Но в итоге Эрдоган стал бесспорным победителем тех выборов", - пишет колумнист газеты Ахмет Хакан.
Издание отмечает, что на выборах, состоявшихся 10 месяцев спустя, за Эрдогана не проголосовали, и картина полностью изменилась.
"Почему? Потому что граждане хотели предупредить правительство о проблемах в экономике. И это серьезное предупреждение", - отмечает газета.
Сторонники Народно-республиканской партии собираются у мэрии Анкары после выборов в местные органы самоуправления - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Эксперт назвал результаты выборов в Турции политическим землетрясением
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В миреТурцияАнкара (провинция)СтамбулНародно-республиканская партия Турции (НРП)
 
 
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