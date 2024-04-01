https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937023435.html

СМИ назвали итоги выборов в Турции предупреждением для властей

СМИ назвали итоги выборов в Турции предупреждением для властей - РИА Новости, 01.04.2024

СМИ назвали итоги выборов в Турции предупреждением для властей

Итоги выборов в местные органы самоуправления в Турции стали серьезным предупреждением правительству страны о проблемах в экономике, пишет в понедельник газета... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:12

2024-04-01T09:12

2024-04-01T10:42

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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Итоги выборов в местные органы самоуправления в Турции стали серьезным предупреждением правительству страны о проблемах в экономике, пишет в понедельник газета Hürriyet. В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране. "Десять месяцев назад в Турции прошли выборы (одновременно президентские и парламентские). Условия на тех выборах не сильно отличались от сегодняшних. Был большой альянс против (президента Турции Реджепа) Эрдогана. В экономике возникли проблемы. На повестке были дорогие цены. Но в итоге Эрдоган стал бесспорным победителем тех выборов", - пишет колумнист газеты Ахмет Хакан. Издание отмечает, что на выборах, состоявшихся 10 месяцев спустя, за Эрдогана не проголосовали, и картина полностью изменилась. "Почему? Потому что граждане хотели предупредить правительство о проблемах в экономике. И это серьезное предупреждение", - отмечает газета.

https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937005298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, народно-республиканская партия турции (нрп)