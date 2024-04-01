СМИ назвали итоги выборов в Турции предупреждением для властей
Hürriyet: итоги выборов в Турции стали серьезным предупреждением для властей
© AP Photo / Emrah GurelПредставители избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Emrah Gurel
Представители избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция
АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Итоги выборов в местные органы самоуправления в Турции стали серьезным предупреждением правительству страны о проблемах в экономике, пишет в понедельник газета Hürriyet.
В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране.
"Десять месяцев назад в Турции прошли выборы (одновременно президентские и парламентские). Условия на тех выборах не сильно отличались от сегодняшних. Был большой альянс против (президента Турции Реджепа) Эрдогана. В экономике возникли проблемы. На повестке были дорогие цены. Но в итоге Эрдоган стал бесспорным победителем тех выборов", - пишет колумнист газеты Ахмет Хакан.
Издание отмечает, что на выборах, состоявшихся 10 месяцев спустя, за Эрдогана не проголосовали, и картина полностью изменилась.
"Почему? Потому что граждане хотели предупредить правительство о проблемах в экономике. И это серьезное предупреждение", - отмечает газета.