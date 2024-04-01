Оппозиция Турции потребует досрочных президентских выборов, считает эксперт
Энгин Озер: оппозиция Турции потребует досрочных выборов президента после победы
© AFP 2024 / Adem AltanМужчина держит портрет мэра Анкары Мансура Яваша, который набрал более 60% голосов на выборах в местные органы самоуправления
Мужчина держит портрет мэра Анкары Мансура Яваша, который набрал более 60% голосов на выборах в местные органы самоуправления
АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Оппозиция Турции потребует досрочных президентских выборов после успеха на местных выборах в воскресенье, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране.
"Есть несколько важных причин провала правящей партии: высокая инфляция (65%), недостаточные пенсии. И тот факт, что большинство министров посещали митинги в поддержку кандидатов от своих партий во время кампании местных выборов, нанесли большой ущерб ПСР. С другой стороны, несмотря на человеческую трагедию в Газе, правительство не прекратило торговлю с Израилем и не решилось на бойкот", - заявил аналитик.
По его словам, из-за потери голосов в ПСР "оппозиционные партии обязательно потребуют досрочных выборов".
"С другой стороны, ПСР, у которой есть серьезные разногласия со своим партнером по коалиции (Партией националистического движения) по вопросу конституционных изменений, втягивается в новый политический кризис внутри коалиции. Скорее всего, в 2025 году пройдут досрочные президентские выборы между Экреном Имамоглу, который станет председателем оппозиционной Народно-республиканской партии, и Сельджуком Байрактаром, который станет новым председателем ПСР", - сказал аналитик.