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Оппозиция Турции потребует досрочных президентских выборов, считает эксперт - РИА Новости, 01.04.2024
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07:38 01.04.2024 (обновлено: 10:59 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937017034.html
Оппозиция Турции потребует досрочных президентских выборов, считает эксперт
Оппозиция Турции потребует досрочных президентских выборов, считает эксперт - РИА Новости, 01.04.2024
Оппозиция Турции потребует досрочных президентских выборов, считает эксперт
Оппозиция Турции потребует досрочных президентских выборов после успеха на местных выборах в воскресенье, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T07:38
2024-04-01T10:59
в мире
турция
стамбул
сельджук байрактар
народно-республиканская партия турции (нрп)
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Оппозиция Турции потребует досрочных президентских выборов после успеха на местных выборах в воскресенье, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране. "Есть несколько важных причин провала правящей партии: высокая инфляция (65%), недостаточные пенсии. И тот факт, что большинство министров посещали митинги в поддержку кандидатов от своих партий во время кампании местных выборов, нанесли большой ущерб ПСР. С другой стороны, несмотря на человеческую трагедию в Газе, правительство не прекратило торговлю с Израилем и не решилось на бойкот", - заявил аналитик. По его словам, из-за потери голосов в ПСР "оппозиционные партии обязательно потребуют досрочных выборов". "С другой стороны, ПСР, у которой есть серьезные разногласия со своим партнером по коалиции (Партией националистического движения) по вопросу конституционных изменений, втягивается в новый политический кризис внутри коалиции. Скорее всего, в 2025 году пройдут досрочные президентские выборы между Экреном Имамоглу, который станет председателем оппозиционной Народно-республиканской партии, и Сельджуком Байрактаром, который станет новым председателем ПСР", - сказал аналитик.
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937015888.html
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в мире, турция, стамбул, сельджук байрактар, народно-республиканская партия турции (нрп)
В мире, Турция, Стамбул, Сельджук Байрактар, Народно-республиканская партия Турции (НРП)
Оппозиция Турции потребует досрочных президентских выборов, считает эксперт

Энгин Озер: оппозиция Турции потребует досрочных выборов президента после победы

© AFP 2024 / Adem AltanМужчина держит портрет мэра Анкары Мансура Яваша, который набрал более 60% голосов на выборах в местные органы самоуправления
Мужчина держит портрет мэра Анкары Мансура Яваша, который набрал более 60% голосов на выборах в местные органы самоуправления - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AFP 2024 / Adem Altan
Мужчина держит портрет мэра Анкары Мансура Яваша, который набрал более 60% голосов на выборах в местные органы самоуправления
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Оппозиция Турции потребует досрочных президентских выборов после успеха на местных выборах в воскресенье, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране.
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Эксперт назвал причину провала правящей коалиции на выборах в Турции
07:20
"Есть несколько важных причин провала правящей партии: высокая инфляция (65%), недостаточные пенсии. И тот факт, что большинство министров посещали митинги в поддержку кандидатов от своих партий во время кампании местных выборов, нанесли большой ущерб ПСР. С другой стороны, несмотря на человеческую трагедию в Газе, правительство не прекратило торговлю с Израилем и не решилось на бойкот", - заявил аналитик.
По его словам, из-за потери голосов в ПСР "оппозиционные партии обязательно потребуют досрочных выборов".
"С другой стороны, ПСР, у которой есть серьезные разногласия со своим партнером по коалиции (Партией националистического движения) по вопросу конституционных изменений, втягивается в новый политический кризис внутри коалиции. Скорее всего, в 2025 году пройдут досрочные президентские выборы между Экреном Имамоглу, который станет председателем оппозиционной Народно-республиканской партии, и Сельджуком Байрактаром, который станет новым председателем ПСР", - сказал аналитик.
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В миреТурцияСтамбулСельджук БайрактарНародно-республиканская партия Турции (НРП)
 
 
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