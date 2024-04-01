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Эксперт назвал причину провала правящей коалиции на выборах в Турции - РИА Новости, 01.04.2024
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07:20 01.04.2024 (обновлено: 10:45 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937015888.html
Эксперт назвал причину провала правящей коалиции на выборах в Турции
Эксперт назвал причину провала правящей коалиции на выборах в Турции - РИА Новости, 01.04.2024
Эксперт назвал причину провала правящей коалиции на выборах в Турции
Причиной провала правящей коалиции на выборах в местные органы самоуправления в Турции является экономический кризис, правительство заплатило счёт, заявила... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T07:20
2024-04-01T10:45
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Причиной провала правящей коалиции на выборах в местные органы самоуправления в Турции является экономический кризис, правительство заплатило счёт, заявила известный турецким экономист, профессор Сельва Демиралп. В Турции в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили свои должности. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (AKP). Основанная в 2001 году AKP занимала первое место на всех муниципальных выборах с 2004 года. "Результаты выборов можно трактовать как отложенный счёт за тяжёлый экономический кризис, разразившийся до мая 2023 года. До выборов расходы осуществлялись за счёт "заимствований из будущего", а проблемы скрывались. После выборов мы начали выплачивать этот долг, начали реализовываться неизбежные болезненные программы предписаний. Электоральная реакция на это, естественно, была не очень благоприятной", - написала профессор в соцсети Х. По её словам, последствия горького рецепта ощущаются с задержкой, и в основном в послевыборный период Турция увидит, что означает жёсткая экономия.
https://ria.ru/20240401/vybory-1937005920.html
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в мире, турция, стамбул
В мире, Турция, Стамбул
Эксперт назвал причину провала правящей коалиции на выборах в Турции

Эксперт: правительство Турции заплатило на выборах за экономический кризис

© AP Photo / Khalil HamraЖенщина голосует на избирательном участке в Стамбуле, Турция
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Причиной провала правящей коалиции на выборах в местные органы самоуправления в Турции является экономический кризис, правительство заплатило счёт, заявила известный турецким экономист, профессор Сельва Демиралп.
В Турции в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили свои должности. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (AKP). Основанная в 2001 году AKP занимала первое место на всех муниципальных выборах с 2004 года.
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"Результаты выборов можно трактовать как отложенный счёт за тяжёлый экономический кризис, разразившийся до мая 2023 года. До выборов расходы осуществлялись за счёт "заимствований из будущего", а проблемы скрывались. После выборов мы начали выплачивать этот долг, начали реализовываться неизбежные болезненные программы предписаний. Электоральная реакция на это, естественно, была не очень благоприятной", - написала профессор в соцсети Х.
По её словам, последствия горького рецепта ощущаются с задержкой, и в основном в послевыборный период Турция увидит, что означает жёсткая экономия.
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