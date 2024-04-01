Рейтинг@Mail.ru
Источник: на турбазе в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/turbaza-1937028959.html
Источник: на турбазе в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами
Источник: на турбазе в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами - РИА Новости, 01.04.2024
Источник: на турбазе в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами
Ручной пулемет с патронами нашли на турбазе "Водолей" в Краснодарском крае после произошедшего возгорания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:53
2024-04-01T09:53
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
СОЧИ, 1 апр – РИА Новости. Ручной пулемет с патронами нашли на турбазе "Водолей" в Краснодарском крае после произошедшего возгорания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. В воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, а в 16.01 пожар потушили полностью. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей. По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Происхождение (ручного пулемета – ред.) неизвестно, а то, что нашли, да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос действительно ли был найдет пулемет с патронами на турбазе "Водолей" после пожара.
https://ria.ru/20240126/sheremetevo-1923609686.html
https://ria.ru/20240401/boeviki-1937019555.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Источник: на турбазе в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами

Источник: на турбазе "Водолей" в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 апр – РИА Новости. Ручной пулемет с патронами нашли на турбазе "Водолей" в Краснодарском крае после произошедшего возгорания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
В воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, а в 16.01 пожар потушили полностью. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей.
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В аэропорту Шереметьево нашли муляж гранаты у одного из пассажиров
26 января, 11:57
По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Происхождение (ручного пулемета – ред.) неизвестно, а то, что нашли, да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос действительно ли был найдет пулемет с патронами на турбазе "Водолей" после пожара.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Двое задержанных в Дагестане боевиков являются выходцами из Средней Азии
08:30
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала