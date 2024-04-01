https://ria.ru/20240401/turbaza-1937028959.html

Источник: на турбазе в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами

Источник: на турбазе в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами - РИА Новости, 01.04.2024

Источник: на турбазе в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами

Ручной пулемет с патронами нашли на турбазе "Водолей" в Краснодарском крае после произошедшего возгорания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:53

2024-04-01T09:53

2024-04-01T09:53

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 1 апр – РИА Новости. Ручной пулемет с патронами нашли на турбазе "Водолей" в Краснодарском крае после произошедшего возгорания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. В воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, а в 16.01 пожар потушили полностью. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей. По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Происхождение (ручного пулемета – ред.) неизвестно, а то, что нашли, да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос действительно ли был найдет пулемет с патронами на турбазе "Водолей" после пожара.

https://ria.ru/20240126/sheremetevo-1923609686.html

https://ria.ru/20240401/boeviki-1937019555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)