https://ria.ru/20240401/trevoga-1937160341.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.04.2024
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:56
2024-04-01T16:56
2024-04-01T16:56
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога в Днепропетровской и Харьковской областях прозвучала в 16.10 мск. В остальных указанных регионах тревога была объявлена в период с 16.16 по 16.22. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Николаевская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога в Днепропетровской и Харьковской областях прозвучала в 16.10 мск. В остальных указанных регионах тревога была объявлена в период с 16.16 по 16.22.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.