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СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:22 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/terrorizm-1937111792.html
СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму
СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму - РИА Новости, 01.04.2024
СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму
США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму, заявили в пресс-бюро... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:22
2024-04-01T14:22
теракт в "крокус сити холле"
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму, заявили в пресс-бюро СВР. "Становится очевидным, что США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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москва
россия
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму

СВР: обеляя Киев, США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму, заявили в пресс-бюро СВР.
«
"Становится очевидным, что США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму", - говорится в сообщении.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Сотрудники полиции у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть
22 марта, 22:01
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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