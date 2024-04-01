https://ria.ru/20240401/terrorizm-1937111792.html
СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму
СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму - РИА Новости, 01.04.2024
СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму
США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму, заявили в пресс-бюро... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:22
2024-04-01T14:22
2024-04-01T14:22
теракт в "крокус сити холле"
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму, заявили в пресс-бюро СВР. "Становится очевидным, что США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
https://ria.ru/20240322/mid-1935064440.html
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму
СВР: обеляя Киев, США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму