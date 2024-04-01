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Заплатят большую цену. Американский офицер раскрыл, что ожидает Украину - РИА Новости, 01.04.2024
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11:03 01.04.2024 (обновлено: 11:34 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/territorii-1937045312.html
Заплатят большую цену. Американский офицер раскрыл, что ожидает Украину
Заплатят большую цену. Американский офицер раскрыл, что ожидает Украину - РИА Новости, 01.04.2024
Заплатят большую цену. Американский офицер раскрыл, что ожидает Украину
Финансовая и военная помощь США не предотвратит потерю Украиной еще большего числа территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:03
2024-04-01T11:34
в мире
украина
сша
россия
майк джонсон
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Финансовая и военная помощь США не предотвратит потерю Украиной еще большего числа территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Если конгресс передаст эти 60 миллиардов долларов, это увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть крах, это увеличит территории, которые ей придется отдать России. По-другому не получится", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что американская поддержка Украины только откладывает неизбежное поражение ВСУ. По этой причине, добавил он, Украина столкнется с колоссальными потерями как военных, так и территорий перед началом переговоров. Он также заявил, что Россия лидирует на поля боя благодаря военной мощности своей армии."У России есть все необходимое для наращивания боевой мощи", — заключил он.Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html
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в мире, украина, сша, россия, майк джонсон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Майк Джонсон, Вооруженные силы Украины
Заплатят большую цену. Американский офицер раскрыл, что ожидает Украину

Офицер Дэвис: помощь США не предотвратит потерю Украиной территорий

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Финансовая и военная помощь США не предотвратит потерю Украиной еще большего числа территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Если конгресс передаст эти 60 миллиардов долларов, это увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть крах, это увеличит территории, которые ей придется отдать России. По-другому не получится", — отметил он.
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Дэвис подчеркнул, что американская поддержка Украины только откладывает неизбежное поражение ВСУ. По этой причине, добавил он, Украина столкнется с колоссальными потерями как военных, так и территорий перед началом переговоров. Он также заявил, что Россия лидирует на поля боя благодаря военной мощности своей армии.
"У России есть все необходимое для наращивания боевой мощи", — заключил он.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
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В миреУкраинаСШАРоссияМайк ДжонсонВооруженные силы Украины
 
 
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