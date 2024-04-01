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СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:33 01.04.2024 (обновлено: 14:34 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/terakty-1937116213.html
СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов
СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов - РИА Новости, 01.04.2024
СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов
Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:33
2024-04-01T14:34
теракт в "крокус сити холле"
россия
сша
украина
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "По итогам рассмотрения обращения депутатов Государственной думы А.Л.Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача, касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение.
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россия
сша
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россия, сша, украина, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, США, Украина, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов

СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По итогам рассмотрения обращения депутатов Государственной думы А.Л.Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача, касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияСШАУкраинаГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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