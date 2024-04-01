https://ria.ru/20240401/terakty-1937116213.html
СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов
СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов - РИА Новости, 01.04.2024
СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов
Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:33
2024-04-01T14:33
2024-04-01T14:34
теракт в "крокус сити холле"
россия
сша
украина
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "По итогам рассмотрения обращения депутатов Государственной думы А.Л.Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача, касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935944539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, США, Украина, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов
СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов Запада