РЭЦ: наши аддитивные технологии могут быть востребованы на Ближнем Востоке
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ближневосточные страны стали активнее использовать аддитивные технологии, в частности в строительстве, решения российских компаний могут быть востребованы на этих рынках, и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) готов поддержать таких разработчиков при выходе на экспорт, рассказал руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори в ходе сессии "Промышленность будущего: рынок композитов и внедрение аддитивных технологий через призму международного сотрудничества" на Международном форуме "Атомэкспо-2024".
"В частности, ИТ-компании могут отправиться с РЭЦ на бизнес-миссию в Саудовскую Аравию. РЭЦ софинансирует 100% затрат на аренду и оснащение площадки, администрирование мероприятия и другие организационные моменты, а также подбирает для участников заинтересованных потенциальных партнеров. Бизнес-миссия состоится 28-29 мая. Регистрация открыта на платформе "Мой экспорт", - сообщает РЭЦ.
"Такие передовые страны Ближнего Востока, как Саудовская Аравия и ОАЭ, уже активно внедряют у себя аддитивные технологии и заинтересованы в сотрудничестве с иностранными производителями и поставщиками оборудования, технологий и услуг. Российским компаниям стоит приглядеться к этим рынкам, тем более что Группа РЭЦ готова помочь в поиске партнеров и поддержать на всех этапах экспорта", - сказал Джаббори.
Он отметил, что страны Ближнего Востока, наряду с Европой, являются одними из наиболее активных потребителей аддитивных технологий и, по разным данным, к 2025 году объем этих рынков может увеличиться до 7,18 миллиарда долларов. В Дубае, например, уже стоит самое большое в мире здание, изготовленное при помощи 3D-принтера. Его площадь достигает 6,4 тысячи квадратных метров.
Группа РЭЦ оказывает полноценную финансовую и нефинансовую поддержку российским поставщикам высоких технологий. Например, бизнес может обратиться за точечным бизнес-метчингом, принять участие в профильных зарубежных выставках и бизнес-миссиях с господдержкой под эгидой бренда Made in Russia, а также получить кредитно-гарантийную и страховую поддержку от Росэксимбанка и ЭКСАР. Многие из услуг РЭЦ можно оформить онлайн на платформе "Мой экспорт".