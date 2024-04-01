https://ria.ru/20240401/tekhnologii-1937107029.html

РЭЦ: наши аддитивные технологии могут быть востребованы на Ближнем Востоке

РЭЦ: наши аддитивные технологии могут быть востребованы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.04.2024

РЭЦ: наши аддитивные технологии могут быть востребованы на Ближнем Востоке

Ближневосточные страны стали активнее использовать аддитивные технологии, в частности в строительстве, решения российских компаний могут быть востребованы на... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:06

2024-04-01T14:06

2024-04-01T14:06

экономика

технологии

росэксимбанк

саудовская аравия

россия

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ближневосточные страны стали активнее использовать аддитивные технологии, в частности в строительстве, решения российских компаний могут быть востребованы на этих рынках, и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) готов поддержать таких разработчиков при выходе на экспорт, рассказал руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори в ходе сессии "Промышленность будущего: рынок композитов и внедрение аддитивных технологий через призму международного сотрудничества" на Международном форуме "Атомэкспо-2024"."В частности, ИТ-компании могут отправиться с РЭЦ на бизнес-миссию в Саудовскую Аравию. РЭЦ софинансирует 100% затрат на аренду и оснащение площадки, администрирование мероприятия и другие организационные моменты, а также подбирает для участников заинтересованных потенциальных партнеров. Бизнес-миссия состоится 28-29 мая. Регистрация открыта на платформе "Мой экспорт", - сообщает РЭЦ."Такие передовые страны Ближнего Востока, как Саудовская Аравия и ОАЭ, уже активно внедряют у себя аддитивные технологии и заинтересованы в сотрудничестве с иностранными производителями и поставщиками оборудования, технологий и услуг. Российским компаниям стоит приглядеться к этим рынкам, тем более что Группа РЭЦ готова помочь в поиске партнеров и поддержать на всех этапах экспорта", - сказал Джаббори.Он отметил, что страны Ближнего Востока, наряду с Европой, являются одними из наиболее активных потребителей аддитивных технологий и, по разным данным, к 2025 году объем этих рынков может увеличиться до 7,18 миллиарда долларов. В Дубае, например, уже стоит самое большое в мире здание, изготовленное при помощи 3D-принтера. Его площадь достигает 6,4 тысячи квадратных метров.Группа РЭЦ оказывает полноценную финансовую и нефинансовую поддержку российским поставщикам высоких технологий. Например, бизнес может обратиться за точечным бизнес-метчингом, принять участие в профильных зарубежных выставках и бизнес-миссиях с господдержкой под эгидой бренда Made in Russia, а также получить кредитно-гарантийную и страховую поддержку от Росэксимбанка и ЭКСАР. Многие из услуг РЭЦ можно оформить онлайн на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240328/uslugi-1936454846.html

саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, росэксимбанк, саудовская аравия, россия, экспорт