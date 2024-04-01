https://ria.ru/20240401/svo-1937115715.html

В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО

В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО - РИА Новости, 01.04.2024

В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил РАНХиГС, правительству РФ, администрации президента и Минобороны организовать специальную программу обучения "Время героев"... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:32

2024-04-01T14:32

2024-04-01T14:32

россия

владимир путин

алексей комиссаров

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_08a688d91ecaa819baafcaee3acfe3b8.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил РАНХиГС, правительству РФ, администрации президента и Минобороны организовать специальную программу обучения "Время героев" для участников и ветеранов СВО. "Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" совместно с правительством Российской Федерации, администрацией президента Российской Федерации и Минобороны России обеспечить проведение специальной программы обучения кадров "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции. Доклад – до 20 декабря 2024 г", - говорится в перечне поручений. Отмечается, что ответственными за исполнение поручения назначены ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, премьер РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, алексей комиссаров, михаил мишустин