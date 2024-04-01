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В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО
В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО - РИА Новости, 01.04.2024
В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО
Президент РФ Владимир Путин поручил РАНХиГС, правительству РФ, администрации президента и Минобороны организовать специальную программу обучения "Время героев"... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:32
2024-04-01T14:32
2024-04-01T14:32
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владимир путин
алексей комиссаров
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил РАНХиГС, правительству РФ, администрации президента и Минобороны организовать специальную программу обучения "Время героев" для участников и ветеранов СВО. "Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" совместно с правительством Российской Федерации, администрацией президента Российской Федерации и Минобороны России обеспечить проведение специальной программы обучения кадров "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции. Доклад – до 20 декабря 2024 г", - говорится в перечне поручений. Отмечается, что ответственными за исполнение поручения назначены ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, премьер РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html
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россия, владимир путин, алексей комиссаров, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Алексей Комиссаров, Михаил Мишустин
В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО
Путин поручил организовать обучение "Время героев" для ветеранов СВО