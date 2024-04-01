Рейтинг@Mail.ru
В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/svo-1937115715.html
В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО
В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО - РИА Новости, 01.04.2024
В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО
Президент РФ Владимир Путин поручил РАНХиГС, правительству РФ, администрации президента и Минобороны организовать специальную программу обучения "Время героев"... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:32
2024-04-01T14:32
россия
владимир путин
алексей комиссаров
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_08a688d91ecaa819baafcaee3acfe3b8.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил РАНХиГС, правительству РФ, администрации президента и Минобороны организовать специальную программу обучения "Время героев" для участников и ветеранов СВО. "Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" совместно с правительством Российской Федерации, администрацией президента Российской Федерации и Минобороны России обеспечить проведение специальной программы обучения кадров "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции. Доклад – до 20 декабря 2024 г", - говорится в перечне поручений. Отмечается, что ответственными за исполнение поручения назначены ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, премьер РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_332a1e1a61b37e85511d8a76021aa406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, алексей комиссаров, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Алексей Комиссаров, Михаил Мишустин
В России организуют программу обучения "Время героев" для ветеранов СВО

Путин поручил организовать обучение "Время героев" для ветеранов СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил РАНХиГС, правительству РФ, администрации президента и Минобороны организовать специальную программу обучения "Время героев" для участников и ветеранов СВО.
«
"Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" совместно с правительством Российской Федерации, администрацией президента Российской Федерации и Минобороны России обеспечить проведение специальной программы обучения кадров "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции. Доклад – до 20 декабря 2024 г", - говорится в перечне поручений.
Отмечается, что ответственными за исполнение поручения назначены ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, премьер РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Кремле рассказали, кто может стать участником программы "Время героев"
1 марта, 12:56
 
РоссияВладимир ПутинАлексей КомиссаровМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала