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Путин рекомендовал учредить памятный знак для поощрения волонтеров
Путин рекомендовал учредить памятный знак для поощрения волонтеров - РИА Новости, 01.04.2024
Путин рекомендовал учредить памятный знак для поощрения волонтеров
Президент России Владимир Путин рекомендовал учредить памятный нагрудный знак для поощрения волонтеров, помогающих участникам СВО и их семьям, соответствующее... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:12
2024-04-01T10:12
2024-04-01T10:26
общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал учредить памятный нагрудный знак для поощрения волонтеров, помогающих участникам СВО и их семьям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 27 апреля 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначен руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
https://ria.ru/20240330/kvadrokopter-1936859917.html
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общество, владимир путин
Путин рекомендовал учредить памятный знак для поощрения волонтеров
Путин призвал учредить знак для поощрения волонтеров, помогающих участникам СВО