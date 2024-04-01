На Украине вынесли приговор женщине за посты о местах выдачи повесток
"Страна": жительнице Украины дали пять лет за посты о местах выдачи повесток
Колючая проволока. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Волынской области, осуществлявшую администрирование Telegram-канала, в котором сообщалось о местах выдачи повесток, сообщило в понедельник украинское издание "Страна".
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"Суд в Волынской области приговорил к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года жительницу области, которая была администратором Telegram-канала о повестках. Жительница области вела канал "Волынь погода", в котором сообщала о местах выдачи повесток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации "Страны", женщину обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ.
Издание "Страна" 11 марта сообщила, что суд в Киеве приговорил охранника дома к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года за неоднократное оповещение жильцов о визитах представителей военкомата.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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