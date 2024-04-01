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На Украине вынесли приговор женщине за посты о местах выдачи повесток - РИА Новости, 01.04.2024
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18:46 01.04.2024 (обновлено: 18:49 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/srok-1937185987.html
На Украине вынесли приговор женщине за посты о местах выдачи повесток
На Украине вынесли приговор женщине за посты о местах выдачи повесток - РИА Новости, 01.04.2024
На Украине вынесли приговор женщине за посты о местах выдачи повесток
Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Волынской области, осуществлявшую администрирование Telegram-канала, в котором сообщалось о... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:46
2024-04-01T18:49
в мире
украина
волынская область
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Волынской области, осуществлявшую администрирование Telegram-канала, в котором сообщалось о местах выдачи повесток, сообщило в понедельник украинское издание "Страна". "Суд в Волынской области приговорил к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года жительницу области, которая была администратором Telegram-канала о повестках. Жительница области вела канал "Волынь погода", в котором сообщала о местах выдачи повесток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По информации "Страны", женщину обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ. Издание "Страна" 11 марта сообщила, что суд в Киеве приговорил охранника дома к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года за неоднократное оповещение жильцов о визитах представителей военкомата. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240401/vsu-1937125828.html
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906722958.html
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в мире, украина, волынская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Волынская область, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине вынесли приговор женщине за посты о местах выдачи повесток

"Страна": жительнице Украины дали пять лет за посты о местах выдачи повесток

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКолючая проволока
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Волынской области, осуществлявшую администрирование Telegram-канала, в котором сообщалось о местах выдачи повесток, сообщило в понедельник украинское издание "Страна".
«
"Суд в Волынской области приговорил к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года жительницу области, которая была администратором Telegram-канала о повестках. Жительница области вела канал "Волынь погода", в котором сообщала о местах выдачи повесток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По информации "Страны", женщину обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ.
Издание "Страна" 11 марта сообщила, что суд в Киеве приговорил охранника дома к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года за неоднократное оповещение жильцов о визитах представителей военкомата.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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