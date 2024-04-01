https://ria.ru/20240401/srok-1937185987.html

На Украине вынесли приговор женщине за посты о местах выдачи повесток

На Украине вынесли приговор женщине за посты о местах выдачи повесток - РИА Новости, 01.04.2024

На Украине вынесли приговор женщине за посты о местах выдачи повесток

Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Волынской области, осуществлявшую администрирование Telegram-канала, в котором сообщалось о... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:46

2024-04-01T18:46

2024-04-01T18:49

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Волынской области, осуществлявшую администрирование Telegram-канала, в котором сообщалось о местах выдачи повесток, сообщило в понедельник украинское издание "Страна". "Суд в Волынской области приговорил к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года жительницу области, которая была администратором Telegram-канала о повестках. Жительница области вела канал "Волынь погода", в котором сообщала о местах выдачи повесток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По информации "Страны", женщину обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ. Издание "Страна" 11 марта сообщила, что суд в Киеве приговорил охранника дома к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года за неоднократное оповещение жильцов о визитах представителей военкомата. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240401/vsu-1937125828.html

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906722958.html

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в мире, украина, волынская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины