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Спецоперация, 1 апреля: ВС России поймали "Бабу-ягу" - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 01.04.2024 (обновлено: 21:26 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937180937.html
Спецоперация, 1 апреля: ВС России поймали "Бабу-ягу"
Спецоперация, 1 апреля: ВС России поймали "Бабу-ягу" - РИА Новости, 01.04.2024
Спецоперация, 1 апреля: ВС России поймали "Бабу-ягу"
Об ударах по критической инфраструктуре, ситуации в Харькове и поимке "Бабы-яги" — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:01
2024-04-01T21:26
специальная военная операция на украине
технологии
владимир рогов
вооруженные силы украины
су-27
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Об ударах по критической инфраструктуре, ситуации в Харькове и поимке "Бабы-яги" — в материале РИА Новости.Ситуация в ХарьковеПрактически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова разрушена, ситуация для отрасли очень тяжелая, заявил в понедельник мэр города Игорь Терехов. В интервью украинским СМИ он не уточнил сроки восстановления энергоснабжения. Но при этом отметил, что пока не видит поводов для эвакуации жителей. По оценкам Терехова, в настоящее время в городе проживает около 1,3 миллиона человек.Харьков находится в 80 километрах от Белгорода, который регулярно подвергается обстрелам ВСУ.Удары по объектам критической инфраструктуры УкраиныВооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, которыми пользуются ВСУ. Так, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе авиаударом уничтожили автомобильный мост. По его словам, через этот мост шло основное снабжение ВСУ на данном направлении запорожского фронта. По данным Рогова, сооружение восстановлению не подлежит. Ход спецоперацииРоссийская армия в минувшие сутки улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении, а на Южнодонецком улучшила тактическое положение. На Авдеевском направлении ВС России заняли более выгодные рубежи. Там же в боях удалось поразить очередной танк Abrams производства США. Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 и 228 дронов. Совокупные потери противника за прошедшие сутки составили:Охота на "Бабу-ягу" Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (Жуковский) Дмитрий Кузякин дал интервью РИА Новости, в котором рассказал в том числе об анализе трофейных дронов ВСУ, которые российские бойцы передают для исследования специалистам компании. По его словам, в ЦКБР изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга". Как рассказал Кузякин, по навигационному компьютеру и полетному контроллеру удалось восстановить не только полную картину боевого применения беспилотника, но и логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов. Собеседник агентства отметил, что вся информация, полученная при изучении трофеев, передается "в органы и профильные организации". По данным ЦКБР, сегодня ВСУ имеют на вооружении примерно миллион FPV-дронов, однако у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчетов.
https://ria.ru/20240401/kharkov-1937108877.html
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012613.html
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технологии, владимир рогов, вооруженные силы украины, су-27, вооруженные силы рф, россия, украина, харьков, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Су-27, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Харьков, Запорожская область
Спецоперация, 1 апреля: ВС России поймали "Бабу-ягу"

Глава ЦКБР: ВС России поймали украинский дрон "Баба-яга"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Об ударах по критической инфраструктуре, ситуации в Харькове и поимке "Бабы-яги" — в материале РИА Новости.

Ситуация в Харькове

Практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова разрушена, ситуация для отрасли очень тяжелая, заявил в понедельник мэр города Игорь Терехов.
В интервью украинским СМИ он не уточнил сроки восстановления энергоснабжения. Но при этом отметил, что пока не видит поводов для эвакуации жителей. По оценкам Терехова, в настоящее время в городе проживает около 1,3 миллиона человек.
Харьков находится в 80 километрах от Белгорода, который регулярно подвергается обстрелам ВСУ.
Пожарные на месте удара в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Мэр Харькова потребовал десять миллиардов долларов на восстановление города
Вчера, 14:09

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, которыми пользуются ВСУ.
Так, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе авиаударом уничтожили автомобильный мост. По его словам, через этот мост шло основное снабжение ВСУ на данном направлении запорожского фронта. По данным Рогова, сооружение восстановлению не подлежит.
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Вертолеты нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:19

Ход спецоперации

Российская армия в минувшие сутки улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении, а на Южнодонецком улучшила тактическое положение.
На Авдеевском направлении ВС России заняли более выгодные рубежи. Там же в боях удалось поразить очередной танк Abrams производства США.
Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 и 228 дронов.
Совокупные потери противника за прошедшие сутки составили:
  • до 1005 солдат;
  • десять танков и других бронемашин;
  • 17 артиллерийских орудий;
  • один самолет;
  • три системы ПВО;
  • три РСЗО;
  • 43 военных автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Охота на "Бабу-ягу"

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (Жуковский) Дмитрий Кузякин дал интервью РИА Новости, в котором рассказал в том числе об анализе трофейных дронов ВСУ, которые российские бойцы передают для исследования специалистам компании.
По его словам, в ЦКБР изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга". Как рассказал Кузякин, по навигационному компьютеру и полетному контроллеру удалось восстановить не только полную картину боевого применения беспилотника, но и логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.
Собеседник агентства отметил, что вся информация, полученная при изучении трофеев, передается "в органы и профильные организации".
По данным ЦКБР, сегодня ВСУ имеют на вооружении примерно миллион FPV-дронов, однако у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчетов.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСу-27Вооруженные силы РФРоссияУкраинаХарьковЗапорожская область
 
 
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