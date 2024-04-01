https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937180937.html

Спецоперация, 1 апреля: ВС России поймали "Бабу-ягу"

Спецоперация, 1 апреля: ВС России поймали "Бабу-ягу" - РИА Новости, 01.04.2024

Спецоперация, 1 апреля: ВС России поймали "Бабу-ягу"

Об ударах по критической инфраструктуре, ситуации в Харькове и поимке "Бабы-яги" — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:01

2024-04-01T19:01

2024-04-01T21:26

специальная военная операция на украине

технологии

владимир рогов

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су-27

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Об ударах по критической инфраструктуре, ситуации в Харькове и поимке "Бабы-яги" — в материале РИА Новости.Ситуация в ХарьковеПрактически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова разрушена, ситуация для отрасли очень тяжелая, заявил в понедельник мэр города Игорь Терехов. В интервью украинским СМИ он не уточнил сроки восстановления энергоснабжения. Но при этом отметил, что пока не видит поводов для эвакуации жителей. По оценкам Терехова, в настоящее время в городе проживает около 1,3 миллиона человек.Харьков находится в 80 километрах от Белгорода, который регулярно подвергается обстрелам ВСУ.Удары по объектам критической инфраструктуры УкраиныВооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, которыми пользуются ВСУ. Так, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе авиаударом уничтожили автомобильный мост. По его словам, через этот мост шло основное снабжение ВСУ на данном направлении запорожского фронта. По данным Рогова, сооружение восстановлению не подлежит. Ход спецоперацииРоссийская армия в минувшие сутки улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении, а на Южнодонецком улучшила тактическое положение. На Авдеевском направлении ВС России заняли более выгодные рубежи. Там же в боях удалось поразить очередной танк Abrams производства США. Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 и 228 дронов. Совокупные потери противника за прошедшие сутки составили:Охота на "Бабу-ягу" Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (Жуковский) Дмитрий Кузякин дал интервью РИА Новости, в котором рассказал в том числе об анализе трофейных дронов ВСУ, которые российские бойцы передают для исследования специалистам компании. По его словам, в ЦКБР изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга". Как рассказал Кузякин, по навигационному компьютеру и полетному контроллеру удалось восстановить не только полную картину боевого применения беспилотника, но и логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов. Собеседник агентства отметил, что вся информация, полученная при изучении трофеев, передается "в органы и профильные организации". По данным ЦКБР, сегодня ВСУ имеют на вооружении примерно миллион FPV-дронов, однако у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчетов.

https://ria.ru/20240401/kharkov-1937108877.html

https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012613.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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технологии, владимир рогов, вооруженные силы украины, су-27, вооруженные силы рф, россия, украина, харьков, запорожская область