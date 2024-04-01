https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937048274.html
Рогов сообщил об уничтожении моста в Запорожской области
Рогов сообщил об уничтожении моста в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
Рогов сообщил об уничтожении моста в Запорожской области
В подконтрольном киевским властям городе Гуляйполе Запорожской области авиаударом уничтожен автомобильный мост, по которому шло снабжение украинских войск,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:15
2024-04-01T11:15
2024-04-01T11:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Гуляйполе Запорожской области авиаударом уничтожен автомобильный мост, по которому шло снабжение украинских войск, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Авиаударом в Гуляйполе Запорожской области уничтожен важный для боевиков ВСУ мост. Мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций бандеровцев. Через этот мост шло основное снабжение нацистов на данном направлении запорожского фронта", - написал Рогов.По его словам, к уничтожению моста в Гуляйполе были привлечены силы авиации и беспилотники.
https://ria.ru/20240329/vsu-1936614237.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, владимир рогов, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Рогов, Россия
Рогов сообщил об уничтожении моста в Запорожской области
Рогов: в Запорожской области уничтожили мост, по которому шло снабжение ВСУ