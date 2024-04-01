https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012313.html

FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.04.2024

FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Юг" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T05:13

2024-04-01T05:13

2024-04-01T05:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg

ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Юг" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты ударных FPV-дронов 3 армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили укрепленные опорные пункты украинских боевиков на Северском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие расчетов используют свои дроны для разминирования местности и проделывания проходов в заграждениях украинских неонацистов, помогая продвижению подразделений штурма и прорыва группировки.

https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность