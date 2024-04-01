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FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР
FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.04.2024
FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР
Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Юг" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:13
2024-04-01T05:13
2024-04-01T05:14
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Юг" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты ударных FPV-дронов 3 армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили укрепленные опорные пункты украинских боевиков на Северском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие расчетов используют свои дроны для разминирования местности и проделывания проходов в заграждениях украинских неонацистов, помогая продвижению подразделений штурма и прорыва группировки.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР
МО: расчеты FPV-дронов группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР