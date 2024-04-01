Рейтинг@Mail.ru
FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 01.04.2024 (обновлено: 05:14 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012313.html
FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР
FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.04.2024
FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР
Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Юг" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:13
2024-04-01T05:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Юг" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты ударных FPV-дронов 3 армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили укрепленные опорные пункты украинских боевиков на Северском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие расчетов используют свои дроны для разминирования местности и проделывания проходов в заграждениях украинских неонацистов, помогая продвижению подразделений штурма и прорыва группировки.
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
FPV-дроны группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

МО: расчеты FPV-дронов группировки "Юг" уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Юг" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты ударных FPV-дронов 3 армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили укрепленные опорные пункты украинских боевиков на Северском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
"На молекулы". На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России
03:23
В ведомстве отметили, что военнослужащие расчетов используют свои дроны для разминирования местности и проделывания проходов в заграждениях украинских неонацистов, помогая продвижению подразделений штурма и прорыва группировки.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала