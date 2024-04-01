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Крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Вербового в Запорожской области
Крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Вербового в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
Крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Вербового в Запорожской области
Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:10
2024-04-01T05:10
2024-04-01T05:15
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила у населенного пункта Вербовое Запорожской области опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что для уничтожения цели была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии из состава группировки войск "Днепр". "Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, ведя прицельный огонь в движении, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Завершили разгром противника ведя огонь прямой наводкой из спаренной 30-мм автоматической пушки", - дополнили в МО РФ. Сообщается, что выжившие солдаты ВСУ бежали, бросив снаряжение и вооружение.
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россия, запорожская область, феодосия, вооруженные силы украины, бмд-4м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Феодосия, Вооруженные силы Украины, БМД-4М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Вербового в Запорожской области
МО: крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте у Вербового
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила у населенного пункта Вербовое Запорожской области опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что для уничтожения цели была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии из состава группировки войск "Днепр".
"Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, ведя прицельный огонь в движении, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Завершили разгром противника ведя огонь прямой наводкой из спаренной 30-мм автоматической пушки", - дополнили в МО РФ.
Сообщается, что выжившие солдаты ВСУ бежали, бросив снаряжение и вооружение.