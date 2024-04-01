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Крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Вербового в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
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05:10 01.04.2024 (обновлено: 05:15 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012144.html
Крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Вербового в Запорожской области
Крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Вербового в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2024
Крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Вербового в Запорожской области
Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:10
2024-04-01T05:15
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
феодосия
вооруженные силы украины
бмд-4м
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила у населенного пункта Вербовое Запорожской области опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что для уничтожения цели была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии из состава группировки войск "Днепр". "Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, ведя прицельный огонь в движении, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Завершили разгром противника ведя огонь прямой наводкой из спаренной 30-мм автоматической пушки", - дополнили в МО РФ. Сообщается, что выжившие солдаты ВСУ бежали, бросив снаряжение и вооружение.
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
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россия, запорожская область, феодосия, вооруженные силы украины, бмд-4м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Феодосия, Вооруженные силы Украины, БМД-4М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Вербового в Запорожской области

МО: крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте у Вербового

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие с боевыми машинами десанта БМД-4М
Военнослужащие с боевыми машинами десанта БМД-4М - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие с боевыми машинами десанта БМД-4М. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила у населенного пункта Вербовое Запорожской области опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом", - сообщили в МО РФ.
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Сообщается, что для уничтожения цели была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии из состава группировки войск "Днепр".
"Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, ведя прицельный огонь в движении, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Завершили разгром противника ведя огонь прямой наводкой из спаренной 30-мм автоматической пушки", - дополнили в МО РФ.
Сообщается, что выжившие солдаты ВСУ бежали, бросив снаряжение и вооружение.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьФеодосияВооруженные силы УкраиныБМД-4МВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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