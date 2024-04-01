https://ria.ru/20240401/snaryady-1937159082.html

Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire

Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire - РИА Новости, 01.04.2024

Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire

Российские системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:49

2024-04-01T16:49

2024-04-01T16:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."1 апреля текущего года около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240329/pvo-1936728966.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность