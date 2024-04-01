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Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire
Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire - РИА Новости, 01.04.2024
Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire
Российские системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:49
2024-04-01T16:49
2024-04-01T16:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."1 апреля текущего года около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240329/pvo-1936728966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire
ПВО сбила 17 снарядов Vampire над Белгородской областью