https://ria.ru/20240401/sledstvie-1937009662.html

В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков

В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков - РИА Новости, 01.04.2024

В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков

Полиция установила личности нескольких подростков, причастных к нападению на трех сверстников у торгово-развлекательного комплекса "Туймаада" в Якутске,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T03:50

2024-04-01T03:50

2024-04-01T03:50

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Полиция установила личности нескольких подростков, причастных к нападению на трех сверстников у торгово-развлекательного комплекса "Туймаада" в Якутске, сообщает МВД по Республике Саха. Местное издание SakhaDay сообщило со ссылкой на слова потерпевших, что группа из около 20 подростков избила троих сверстников у торгового комплекса в Якутске. Отмечалось, что изначально конфликт был спровоцирован в здании ТРК, а после продолжился на улице. Пострадавшим удалось убежать только после того, как один из них распылил перцовый баллончик, "По распространенной в сети интернет информации об инциденте с участием несовершеннолетних, произошедшем 24 марта возле ТРК "Туймаада", сообщаем, что установлены личности троих 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, совершивших противоправные действия в отношении троих других подростков. Однако, по данным полиции, количество нападавших было больше", - говорится в сообщении. Полиция проводит проверку, устанавливаются все причастные к нападению. После завершения лечения пострадавшие пройдут судебно-медицинскую экспертизу для выяснения степени тяжести вреда, нанесенного их здоровью, отмечают в полиции. В пресс-службе республиканского МВД РИА Новости уточнили, что госпитализирован один из пострадавших. К административной ответственности привлечены родители установленных участников конфликта.

https://ria.ru/20240220/napadenie-1928466432.html

https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html

якутск

республика саха (якутия)

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происшествия, якутск, республика саха (якутия), россия