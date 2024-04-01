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В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков - РИА Новости, 01.04.2024
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03:50 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/sledstvie-1937009662.html
В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков
В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков - РИА Новости, 01.04.2024
В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков
Полиция установила личности нескольких подростков, причастных к нападению на трех сверстников у торгово-развлекательного комплекса "Туймаада" в Якутске,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T03:50
2024-04-01T03:50
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Полиция установила личности нескольких подростков, причастных к нападению на трех сверстников у торгово-развлекательного комплекса "Туймаада" в Якутске, сообщает МВД по Республике Саха. Местное издание SakhaDay сообщило со ссылкой на слова потерпевших, что группа из около 20 подростков избила троих сверстников у торгового комплекса в Якутске. Отмечалось, что изначально конфликт был спровоцирован в здании ТРК, а после продолжился на улице. Пострадавшим удалось убежать только после того, как один из них распылил перцовый баллончик, "По распространенной в сети интернет информации об инциденте с участием несовершеннолетних, произошедшем 24 марта возле ТРК "Туймаада", сообщаем, что установлены личности троих 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, совершивших противоправные действия в отношении троих других подростков. Однако, по данным полиции, количество нападавших было больше", - говорится в сообщении. Полиция проводит проверку, устанавливаются все причастные к нападению. После завершения лечения пострадавшие пройдут судебно-медицинскую экспертизу для выяснения степени тяжести вреда, нанесенного их здоровью, отмечают в полиции. В пресс-службе республиканского МВД РИА Новости уточнили, что госпитализирован один из пострадавших. К административной ответственности привлечены родители установленных участников конфликта.
https://ria.ru/20240220/napadenie-1928466432.html
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происшествия, якутск, республика саха (якутия), россия
Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия
В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков

МВД: в Якутске нашли участников группового нападения подростков у ТЦ "Туймаада"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Полиция установила личности нескольких подростков, причастных к нападению на трех сверстников у торгово-развлекательного комплекса "Туймаада" в Якутске, сообщает МВД по Республике Саха.
Местное издание SakhaDay сообщило со ссылкой на слова потерпевших, что группа из около 20 подростков избила троих сверстников у торгового комплекса в Якутске. Отмечалось, что изначально конфликт был спровоцирован в здании ТРК, а после продолжился на улице. Пострадавшим удалось убежать только после того, как один из них распылил перцовый баллончик,
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"По распространенной в сети интернет информации об инциденте с участием несовершеннолетних, произошедшем 24 марта возле ТРК "Туймаада", сообщаем, что установлены личности троих 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, совершивших противоправные действия в отношении троих других подростков. Однако, по данным полиции, количество нападавших было больше", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку, устанавливаются все причастные к нападению.
После завершения лечения пострадавшие пройдут судебно-медицинскую экспертизу для выяснения степени тяжести вреда, нанесенного их здоровью, отмечают в полиции. В пресс-службе республиканского МВД РИА Новости уточнили, что госпитализирован один из пострадавших.
К административной ответственности привлечены родители установленных участников конфликта.
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