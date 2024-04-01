https://ria.ru/20240401/skidka-1937127679.html

Специальная скидка для многодетных бизнесменов появилась в Хабаровском крае

Специальная скидка для многодетных бизнесменов появилась в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.04.2024

Специальная скидка для многодетных бизнесменов появилась в Хабаровском крае

Региональный фонд поддержки малого предпринимательства объявил о введении 2%-ной скидки для многодетных бизнесменов в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:26

2024-04-01T15:26

2024-04-01T15:26

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Региональный фонд поддержки малого предпринимательства объявил о введении 2%-ной скидки для многодетных бизнесменов в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Мера начала действовать с понедельника и доступна для местных предпринимателей и самозанятых, у которых трое и более детей. Поддержка будет оказана благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В пресс-службе уточнили, что в Хабаровском крае растет число многодетных семей: сейчас насчитывается более 23 тысяч. Их число за последние три года выросло на четыре тысячи. "С 1 апреля многодетные предприниматели получили право кредитоваться в фонде под ставку на 2% ниже действующих базовых ставок, установленных для различных продуктов фонда. К примеру, базовая ставка на микрозаймы для предпринимателей трех северных районов края составляет 5%, для предпринимателей, занятых в приоритетных направлениях развития МСП, - 9,5%. А с сегодняшнего дня многодетные предприниматели северов могут получить микрозаем под ставку 3%, занятые в приоритетных направлениях под 7,5% годовых", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития края Валентину Филоненко. Она добавила, что скидки суммируются, поэтому многодетные предприниматели, оформляющие заявки через цифровую платформу МСП.РФ, получают дополнительно еще минус 1% к базовым ставкам. С начала года государственная финансовая поддержка в виде льготных микрозаймов фонда предоставлена предпринимателям края на сумму 97,9 миллиона рублей по 52 договорам. Портфель микрозаймов фонда составляет 763 микрозайма на сумму 731,9 миллиона рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край, россия, бизнес, поддержка, нацпроекты