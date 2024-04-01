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Симоньян заявила, что знает об очередном готовящемся покушении на ее жизнь - РИА Новости, 01.04.2024
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21:48 01.04.2024 (обновлено: 22:12 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/simonyan-1937210172.html
Симоньян заявила, что знает об очередном готовящемся покушении на ее жизнь
Симоньян заявила, что знает об очередном готовящемся покушении на ее жизнь - РИА Новости, 01.04.2024
Симоньян заявила, что знает об очередном готовящемся покушении на ее жизнь
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон, что знает об очередном... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:48
2024-04-01T22:12
маргарита симоньян
россия
происшествия
москва
дмитрий киселев
владимир соловьев (телеведущий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вгтрк
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон, что знает об очередном готовящемся на нее покушении, но предпочитает не "уходить из публичного поля".&quot;Я это не допускаю, я это знаю. &lt;...&gt; Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне&quot;, — подчеркнула она.В июле прошлого года Федеральная служба безопасности сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратила покушение на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Уточнялось, что в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88". Они готовили покушения по заданию СБУ.За каждое убийство злоумышленникам пообещали заплатить по 1,5 миллиона рублей. При обыске у них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.Незадолго до этого, весной 2023 года, ФСБ также сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, а также режиссера Тиграна Кеосаяна. Кроме того, злоумышленники планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230805/pokushenie-1888335951.html
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маргарита симоньян, россия, происшествия, москва, дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк, ксения собчак, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, рязанская область
Маргарита Симоньян, Россия, Происшествия, Москва, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев (телеведущий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ВГТРК, Ксения Собчак, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Рязанская область
Симоньян заявила, что знает об очередном готовящемся покушении на ее жизнь

Симоньян заявила, что не уйдет из публичного поля из-за информации о покушении

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон, что знает об очередном готовящемся на нее покушении, но предпочитает не "уходить из публичного поля".
«

"Я это не допускаю, я это знаю. <...> Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне", — подчеркнула она.

Сотрудники ФСБ России задерживают одного из членов неонацистской группировки Параграф 88. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ
5 августа 2023, 12:24
В июле прошлого года Федеральная служба безопасности сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратила покушение на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Уточнялось, что в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88". Они готовили покушения по заданию СБУ.
За каждое убийство злоумышленникам пообещали заплатить по 1,5 миллиона рублей. При обыске у них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Незадолго до этого, весной 2023 года, ФСБ также сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, а также режиссера Тиграна Кеосаяна. Кроме того, злоумышленники планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.
* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Симоньян назвала причины новых обвинений СБУ в ее адрес
Вчера, 17:31
 
Маргарита СимоньянРоссияПроисшествияМоскваДмитрий КиселевВладимир Соловьев (телеведущий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВГТРККсения СобчакСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныРязанская область
 
 
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