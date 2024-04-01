Симоньян заявила, что знает об очередном готовящемся покушении на ее жизнь
Симоньян заявила, что не уйдет из публичного поля из-за информации о покушении
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон, что знает об очередном готовящемся на нее покушении, но предпочитает не "уходить из публичного поля".
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"Я это не допускаю, я это знаю. <...> Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне", — подчеркнула она.
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5 августа 2023, 12:24
В июле прошлого года Федеральная служба безопасности сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратила покушение на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Уточнялось, что в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88". Они готовили покушения по заданию СБУ.
За каждое убийство злоумышленникам пообещали заплатить по 1,5 миллиона рублей. При обыске у них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Незадолго до этого, весной 2023 года, ФСБ также сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, а также режиссера Тиграна Кеосаяна. Кроме того, злоумышленники планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.
* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.