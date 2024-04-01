https://ria.ru/20240401/simonyan-1937210172.html

Симоньян заявила, что знает об очередном готовящемся покушении на ее жизнь

Симоньян заявила, что знает об очередном готовящемся покушении на ее жизнь - РИА Новости, 01.04.2024

Симоньян заявила, что знает об очередном готовящемся покушении на ее жизнь

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон, что знает об очередном... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T21:48

2024-04-01T21:48

2024-04-01T22:12

маргарита симоньян

россия

происшествия

москва

дмитрий киселев

владимир соловьев (телеведущий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вгтрк

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон, что знает об очередном готовящемся на нее покушении, но предпочитает не "уходить из публичного поля"."Я это не допускаю, я это знаю. <...> Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне", — подчеркнула она.В июле прошлого года Федеральная служба безопасности сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратила покушение на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Уточнялось, что в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88". Они готовили покушения по заданию СБУ.За каждое убийство злоумышленникам пообещали заплатить по 1,5 миллиона рублей. При обыске у них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.Незадолго до этого, весной 2023 года, ФСБ также сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, а также режиссера Тиграна Кеосаяна. Кроме того, злоумышленники планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230805/pokushenie-1888335951.html

https://ria.ru/20240401/simonyan-1937169181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

маргарита симоньян, россия, происшествия, москва, дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк, ксения собчак, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, рязанская область