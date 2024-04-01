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Симоньян назвала причины новых обвинений СБУ в ее адрес - РИА Новости, 01.04.2024
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17:31 01.04.2024 (обновлено: 18:17 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/simonyan-1937169181.html
Симоньян назвала причины новых обвинений СБУ в ее адрес
Симоньян назвала причины новых обвинений СБУ в ее адрес - РИА Новости, 01.04.2024
Симоньян назвала причины новых обвинений СБУ в ее адрес
СБУ выдвинула обвинения против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, чтобы не дать ей ездить по миру и подготовить... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:31
2024-04-01T18:17
в мире
украина
россия
краснодарский край
маргарита симоньян
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. СБУ выдвинула обвинения против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, чтобы не дать ей ездить по миру и подготовить оправдание в случае успешного покушения на журналиста, объяснила сама медиаменеджер."Первое: чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край", — написала она, отвечая на вопросы о причинах действий украинских властей.Кроме того, выдвигая такие обвинения, киевский режим готовит себе оправдание в случае убийства Симоньян. Журналист напомнила, что украинские власти уже неоднократно пытались физически устранить ее."Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее", — объяснила медиаменеджер.Сегодня СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "Геноцид", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Пропаганда войны", "Оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников", а также обвинила журналиста в призывах к массовому убийству украинских детей. В середине июля ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки "Параграф 88". По делу арестовали восемь фигурантов.
https://ria.ru/20230715/simonyan-1884388109.html
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в мире, украина, россия, краснодарский край, маргарита симоньян, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Краснодарский край, Маргарита Симоньян, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине
Симоньян назвала причины новых обвинений СБУ в ее адрес

Симоньян заявила, что СБУ пытается оправдать возможное покушение на нее

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. СБУ выдвинула обвинения против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, чтобы не дать ей ездить по миру и подготовить оправдание в случае успешного покушения на журналиста, объяснила сама медиаменеджер.
«
"Первое: чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край", — написала она, отвечая на вопросы о причинах действий украинских властей.
Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя
15 июля 2023, 18:11
Кроме того, выдвигая такие обвинения, киевский режим готовит себе оправдание в случае убийства Симоньян. Журналист напомнила, что украинские власти уже неоднократно пытались физически устранить ее.
"Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее", — объяснила медиаменеджер.
Сегодня СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "Геноцид", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Пропаганда войны", "Оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников", а также обвинила журналиста в призывах к массовому убийству украинских детей.
В середине июля ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки "Параграф 88". По делу арестовали восемь фигурантов.
Сотрудники ФСБ России задерживают одного из членов неонацистской группировки Параграф 88. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКраснодарский крайМаргарита СимоньянСлужба безопасности Украины
 
 
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