https://ria.ru/20240401/simonyan-1937169181.html

Симоньян назвала причины новых обвинений СБУ в ее адрес

Симоньян назвала причины новых обвинений СБУ в ее адрес - РИА Новости, 01.04.2024

Симоньян назвала причины новых обвинений СБУ в ее адрес

СБУ выдвинула обвинения против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, чтобы не дать ей ездить по миру и подготовить... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:31

2024-04-01T17:31

2024-04-01T18:17

в мире

украина

россия

краснодарский край

маргарита симоньян

служба безопасности украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. СБУ выдвинула обвинения против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, чтобы не дать ей ездить по миру и подготовить оправдание в случае успешного покушения на журналиста, объяснила сама медиаменеджер."Первое: чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край", — написала она, отвечая на вопросы о причинах действий украинских властей.Кроме того, выдвигая такие обвинения, киевский режим готовит себе оправдание в случае убийства Симоньян. Журналист напомнила, что украинские власти уже неоднократно пытались физически устранить ее."Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее", — объяснила медиаменеджер.Сегодня СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "Геноцид", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Пропаганда войны", "Оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников", а также обвинила журналиста в призывах к массовому убийству украинских детей. В середине июля ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки "Параграф 88". По делу арестовали восемь фигурантов.

https://ria.ru/20230715/simonyan-1884388109.html

https://ria.ru/20230805/pokushenie-1888335951.html

украина

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, краснодарский край, маргарита симоньян, служба безопасности украины