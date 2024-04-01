Симоньян назвала причины новых обвинений СБУ в ее адрес
Симоньян заявила, что СБУ пытается оправдать возможное покушение на нее
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. СБУ выдвинула обвинения против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, чтобы не дать ей ездить по миру и подготовить оправдание в случае успешного покушения на журналиста, объяснила сама медиаменеджер.
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"Первое: чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край", — написала она, отвечая на вопросы о причинах действий украинских властей.
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Кроме того, выдвигая такие обвинения, киевский режим готовит себе оправдание в случае убийства Симоньян. Журналист напомнила, что украинские власти уже неоднократно пытались физически устранить ее.
"Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее", — объяснила медиаменеджер.
Сегодня СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "Геноцид", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Пропаганда войны", "Оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников", а также обвинила журналиста в призывах к массовому убийству украинских детей.
В середине июля ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки "Параграф 88". По делу арестовали восемь фигурантов.
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