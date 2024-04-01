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Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты - РИА Новости, 01.04.2024
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14:30 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/sertifikaty-1937114716.html
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести изменения в законы для создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет, со... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:30
2024-04-01T14:30
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести изменения в законы для создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет, со страховкой 2,8 миллиона рублей, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России: возможность привлечения кредитными организациями денежных средств на срок не менее трех лет во вклады, которые удостоверяются сберегательными сертификатами и условия которых не предусматривают право владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требованию, определив случаи возможного возврата вклада по требованию вкладчика до истечения срока, указанного в договоре банковского вклада, и обеспечив страхование таких вкладов в системе обязательного страхования вкладов в банках на сумму не более 2800 тысяч рублей. Срок – 15 июля 2024 года", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ипотека
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты

Путин поручил создать сберсертификаты со страховкой 2,8 миллиона рублей

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести изменения в законы для создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет, со страховкой 2,8 миллиона рублей, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ совместно с Банком России: возможность привлечения кредитными организациями денежных средств на срок не менее трех лет во вклады, которые удостоверяются сберегательными сертификатами и условия которых не предусматривают право владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требованию, определив случаи возможного возврата вклада по требованию вкладчика до истечения срока, указанного в договоре банковского вклада, и обеспечив страхование таких вкладов в системе обязательного страхования вкладов в банках на сумму не более 2800 тысяч рублей. Срок – 15 июля 2024 года", - говорится в тексте поручений.
Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада
5 марта, 02:15
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ипотека
 
 
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