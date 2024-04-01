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Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты

Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты

Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести изменения в законы для создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет, со... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:30

2024-04-01T14:30

2024-04-01T14:30

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести изменения в законы для создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет, со страховкой 2,8 миллиона рублей, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России: возможность привлечения кредитными организациями денежных средств на срок не менее трех лет во вклады, которые удостоверяются сберегательными сертификатами и условия которых не предусматривают право владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требованию, определив случаи возможного возврата вклада по требованию вкладчика до истечения срока, указанного в договоре банковского вклада, и обеспечив страхование таких вкладов в системе обязательного страхования вкладов в банках на сумму не более 2800 тысяч рублей. Срок – 15 июля 2024 года", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ипотека