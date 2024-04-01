https://ria.ru/20240401/seminar-1936987447.html
Столичные бизнесмены узнают о поддержке экспортно ориентированных компаний
Столичные бизнесмены узнают о поддержке экспортно ориентированных компаний - РИА Новости, 01.04.2024
Столичные бизнесмены узнают о поддержке экспортно ориентированных компаний
Представители правительства Москвы и Российского экспортного центра расскажут на бизнес-семинаре 2 апреля о мерах поддержки, которые столица предоставляет... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:13
2024-04-01T10:13
2024-04-01T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Представители правительства Москвы и Российского экспортного центра расскажут на бизнес-семинаре 2 апреля о мерах поддержки, которые столица предоставляет компаниям, выходящим на экспортные рынки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Сегодня столичные промышленники экспортируют продукцию более чем в 145 стран, однако внешние ограничения вносят свои коррективы в работу в этом направлении. Так, одной из важных задач города по-прежнему остается поддержка экспортно ориентированных производителей. Подобные мероприятия позволяют выстроить диалог с участниками и в режиме реального времени ответить на возникающие вопросы", - привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Он добавил, что одной из тем семинара станет новая мера поддержки столичных промышленников – предоставление ESG-статуса. Статус облегчает доступ на внешние рынки и открывает новые возможности продвижения товаров в условиях тренда на устойчивое развитие, а также в дальнейшем доступ к льготному финансированию.Участники мероприятия также узнают о способах выстраивания эффективных логистических цепочек на дружественных зарубежных рынках.Это заключительная встреча в рамках цикла бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов Москвы. Семинар можно посетить очно или подключиться к онлайн-трансляции.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Представители правительства Москвы и Российского экспортного центра расскажут на бизнес-семинаре 2 апреля о мерах поддержки, которые столица предоставляет компаниям, выходящим на экспортные рынки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Сегодня столичные промышленники экспортируют продукцию более чем в 145 стран, однако внешние ограничения вносят свои коррективы в работу в этом направлении. Так, одной из важных задач города по-прежнему остается поддержка экспортно ориентированных производителей. Подобные мероприятия позволяют выстроить диалог с участниками и в режиме реального времени ответить на возникающие вопросы", - привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.
Он добавил, что одной из тем семинара станет новая мера поддержки столичных промышленников – предоставление ESG-статуса. Статус облегчает доступ на внешние рынки и открывает новые возможности продвижения товаров в условиях тренда на устойчивое развитие, а также в дальнейшем доступ к льготному финансированию.
Участники мероприятия также узнают о способах выстраивания эффективных логистических цепочек на дружественных зарубежных рынках.
Это заключительная встреча в рамках цикла бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов Москвы. Семинар можно посетить очно или подключиться к онлайн-трансляции
.