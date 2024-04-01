https://ria.ru/20240401/sberbank-1937052571.html

Сбербанк планирует обновить программу лояльности

Сбербанк планирует обновить программу лояльности - РИА Новости, 01.04.2024

Сбербанк планирует обновить программу лояльности

Сбербанк планирует обновить программу лояльности "СберСпасибо" и отменить все условия и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:30

2024-04-01T11:30

2024-04-01T11:30

экономика

кирилл царев

сбер

сбербанк россии

сбермаркет

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сбербанк планирует обновить программу лояльности "СберСпасибо" и отменить все условия и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, первым участникам обновленная программа будет доступна уже в апреле, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов. Клиенты сами решают, как, где и за что они хотят получать бонусы", - говорится в сообщении. Указывается, что бонусы будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров - "Сбер" намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже за прослушивание музыки. "За покупки у партнеров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов - до 70% в "Мегамаркете", "СберМаркете", "Самокате" и других. Бонусы начисляются моментально и их сразу можно использовать для новых покупок", - сказано в сообщении. Кроме того, летом "Сбер" планирует запустить "эксклюзивные акции и услуги", доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что первые участники смогут оценить обновленную программу уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем. "Мы ожидаем, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами, а для премиального сегмента "СберСпасибо" станет самой выгодной программой на рынке", - добавил первый зампредседателя правления банка Кирилл Царёв, слова которого приводятся в сообщении. На прошлой неделе ВТБ сообщал, что с 1 мая полностью перейдет на прямое начисление рублей в своей программе лояльности и откажется от использования бонусов.

https://ria.ru/20231024/sberbank-1904849641.html

https://ria.ru/20240312/putin-1932612702.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, кирилл царев, сбер, сбербанк россии, сбермаркет