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Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/s-300-1937095420.html
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 01.04.2024
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:37
2024-04-01T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
зрк с-300
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило министерство обороны РФ. "Уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240331/vsu-1936962114.html
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безопасность, россия, зрк с-300, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300

Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских пусковых установок ЗРК С-300

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило министерство обороны РФ.
"Уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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Вчера, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗРК С-300Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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