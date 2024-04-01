https://ria.ru/20240401/s-300-1937095420.html
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 01.04.2024
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:37
2024-04-01T13:37
2024-04-01T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
зрк с-300
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило министерство обороны РФ. "Уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240331/vsu-1936962114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, зрк с-300, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских пусковых установок ЗРК С-300