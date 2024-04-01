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Путин поручил выделить 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости - РИА Новости, 01.04.2024
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13:02 01.04.2024 (обновлено: 13:14 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/rozhdaemost-1937082637.html
Путин поручил выделить 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости
Путин поручил выделить 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил выделить 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах не менее 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости в регионах, сообщается в перечне... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:02
2024-04-01T13:14
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах не менее 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости в регионах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе... повышение к 2030 году рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского уровня, предусмотрев выделение в 2025–2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 75 миллиардов рублей на софинансирование мероприятий соответствующих региональных программ стимулирования рождаемости", - говорится в тексте.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил выделить 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости

На стимулирование рождаемости выделят 70 миллиардов рублей до 2030 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах не менее 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости в регионах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе... повышение к 2030 году рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского уровня, предусмотрев выделение в 2025–2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 75 миллиардов рублей на софинансирование мероприятий соответствующих региональных программ стимулирования рождаемости", - говорится в тексте.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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