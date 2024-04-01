Путин поручил выделить 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости
На стимулирование рождаемости выделят 70 миллиардов рублей до 2030 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах не менее 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости в регионах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе... повышение к 2030 году рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского уровня, предусмотрев выделение в 2025–2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 75 миллиардов рублей на софинансирование мероприятий соответствующих региональных программ стимулирования рождаемости", - говорится в тексте.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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