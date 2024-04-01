https://ria.ru/20240401/rozhdaemost-1937082637.html

Путин поручил выделить 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости

Путин поручил выделить 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил выделить 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости

Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах не менее 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости в регионах, сообщается в перечне... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:02

2024-04-01T13:02

2024-04-01T13:14

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930252815_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_5c121b7071113a9a24823725cde0d7c5.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах не менее 70 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости в регионах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе... повышение к 2030 году рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского уровня, предусмотрев выделение в 2025–2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 75 миллиардов рублей на софинансирование мероприятий соответствующих региональных программ стимулирования рождаемости", - говорится в тексте.Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230822/rozhdaemost-1891571203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин