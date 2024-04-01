https://ria.ru/20240401/regiony-1937050716.html

Восстановление Россией новых регионов злит Украину, заявили в Госдуме

Восстановление Россией новых регионов злит Украину, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.04.2024

Восстановление Россией новых регионов злит Украину, заявили в Госдуме

Россия продолжит восстановление инфраструктуру в новых регионах, хотя это и вызывает злобу со стороны Киева, сказал РИА Новости депутат ГД Алексей Чепа,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:28

2024-04-01T11:28

2024-04-01T11:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

алексей чепа

украина

госдума рф

кирилл буданов*

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия продолжит восстановление инфраструктуру в новых регионах, хотя это и вызывает злобу со стороны Киева, сказал РИА Новости депутат ГД Алексей Чепа, комментируя слова главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что для Киева является проблемой восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. Буданов* в эфире всеукраинского телемарафона сказал, что "Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему". "Мы восстановили и построили большое количество дорог. То же самое и делается сейчас", - сказал Чепа. Он также отметил, что восстановление инфраструктуры в новых регионах РФ "вызывает злобу" у Киева, потому что это связанно с улучшением разведки для России и контртеррористическими возможностями. "А самое главное то, что люди видят, что делается, а это больше всего их (киевский режим) бесит", - заключил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240401/sheremet-1937024801.html

https://ria.ru/20240325/poezd-1935673676.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, алексей чепа, украина, госдума рф, кирилл буданов*