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В Алтайском крае ребенок утонул в траншее для прохождения паводка

В Алтайском крае ребенок утонул в траншее для прохождения паводка - РИА Новости, 01.04.2024

В Алтайском крае ребенок утонул в траншее для прохождения паводка

Ребёнок утонул в траншее, вырытой для прохождения паводка в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону в понедельник. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:35

2024-04-01T14:35

2024-04-01T14:35

происшествия

жилье

алтайский край

россия

михайловский район

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 1 апр - РИА Новости. Ребёнок утонул в траншее, вырытой для прохождения паводка в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону в понедельник. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 1 апреля 2024 года в селе Ащегуль Михайловского района 6-летний мальчик со своим другом находились возле траншеи, вырытой для прохода протока воды. Оступившись, малолетний упал в траншею и утонул", - говорится в релизе. На месте происшествия работает следственная группа, следователем проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В Алтайском крае объявлен режим ЧС из-за паводка. По данным главы региона Виктора Томенко, подтоплено 478 домов и почти тысяча приусадебных участков.

https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html

алтайский край

россия

михайловский район

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происшествия, жилье, алтайский край, россия, михайловский район, виктор томенко