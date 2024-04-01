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В Алтайском крае ребенок утонул в траншее для прохождения паводка - РИА Новости, 01.04.2024
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14:35 01.04.2024
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В Алтайском крае ребенок утонул в траншее для прохождения паводка
В Алтайском крае ребенок утонул в траншее для прохождения паводка - РИА Новости, 01.04.2024
В Алтайском крае ребенок утонул в траншее для прохождения паводка
Ребёнок утонул в траншее, вырытой для прохождения паводка в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону в понедельник. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:35
2024-04-01T14:35
происшествия
жилье
алтайский край
россия
михайловский район
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 1 апр - РИА Новости. Ребёнок утонул в траншее, вырытой для прохождения паводка в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону в понедельник. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 1 апреля 2024 года в селе Ащегуль Михайловского района 6-летний мальчик со своим другом находились возле траншеи, вырытой для прохода протока воды. Оступившись, малолетний упал в траншею и утонул", - говорится в релизе. На месте происшествия работает следственная группа, следователем проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В Алтайском крае объявлен режим ЧС из-за паводка. По данным главы региона Виктора Томенко, подтоплено 478 домов и почти тысяча приусадебных участков.
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алтайский край
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происшествия, жилье, алтайский край, россия, михайловский район, виктор томенко
Происшествия, Жилье, Алтайский край, Россия, Михайловский район, Виктор Томенко
В Алтайском крае ребенок утонул в траншее для прохождения паводка

В Алтае 6-летний мальчик утонул в траншее, вырытой для прохождения паводка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 1 апр - РИА Новости. Ребёнок утонул в траншее, вырытой для прохождения паводка в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону в понедельник.
«
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 1 апреля 2024 года в селе Ащегуль Михайловского района 6-летний мальчик со своим другом находились возле траншеи, вырытой для прохода протока воды. Оступившись, малолетний упал в траншею и утонул", - говорится в релизе.
На месте происшествия работает следственная группа, следователем проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Алтайском крае объявлен режим ЧС из-за паводка. По данным главы региона Виктора Томенко, подтоплено 478 домов и почти тысяча приусадебных участков.
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