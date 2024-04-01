https://ria.ru/20240401/pvo-1937092055.html
Системы ПВО сбили украинский Су-27
Системы ПВО сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 01.04.2024
Системы ПВО сбили украинский Су-27
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 228 беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:31
2024-04-01T13:31
2024-04-01T13:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
су-27
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 228 беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 228 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 581 украинский военный самолет, 270 вертолетов, 18 179 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплекса, 15 670 танков и других боевых бронированных машин, 1261 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 476 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240401/panika-1937089003.html
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донецкая народная республика, су-27
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Су-27
Системы ПВО сбили украинский Су-27
Минобороны: российское ПВО сбило украинский СУ-27 в ДНР